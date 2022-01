Hitman 3 začal svůj druhý rok na výbornou

27. 1. 2022 17:00 | Dojmy z hraní | autor: Adam Homola

Plešatý zabiják pořád nekončí: Elusive Target Arcade je prvním novým módem druhého roku podpory třetího Hitmana. V patách mu je ambicióznější roguelike mód Freelancer, na který si ještě nějaký ten měsíc počkáme. Elusive Target Arcade nám to čekání ale hezky zkrátí, protože běžným hráčům může vydržet docela dlouho. Přitom jde jen o chytrou, téměř nenápadnou variaci na už existující herní prvky.

Kořeny

V podstatě jde o velmi podobný koncept dobře známým Elusive Targetům. Ty ve stručnosti fungují následovně: Během mise nemůžete ukládat, máte jen jeden pokus, a jestliže zemřete, definitivně končíte. V takovém případě si pak musíte počkat, až vývojáři zpřístupní další misi, což může trvat klidně několik dnů. Na splnění, respektive spuštění mise máte navíc jen velmi omezené časové okno, zpravidla pár desítek hodin, a ještě si musíte cíl ve velkých a spletitých úrovních sami najít.

Nový Elusive Target Arcade jede podle takřka stejných pravidel, jen s tím velkým rozdílem, že z předchozího odstavce můžete škrtnout slovo „definitivně“. Pokud v rámci mise v Elusive Target Arcade (ETA) zemřete, daná série misí se vám uzamkne na 12 hodin reálného času. Vy se tak můžete vyspat a s čistou hlavou se pokusit splnit stejnou misi druhý den. Nebo se s horkou hlavou pustit v rámci ETA do jiné série misí. Žádná z nich nezmizí, jednoduše na vás počká.

Celé je to ještě okořeněné o prvky známé z módu Escalation, kdy se podmínky v na sobě navazujících misích přiostřují. V první trojici misí tak musíte v každé mapě schovat všechna těla. Ve druhé mapě nesmíte navíc ještě nikoho zastřelit. A ve třetí mapě, odehrávající se v ostře sledované Dubaji, vás k tomu všemu nesmí spatřit žádná bezpečnostní kamera. Tedy může, ale pak máte na dokončení úrovně dvě minuty, jinak jste prohráli.

To je ono!

Elusive Target Arcade vlastně jen velice opatrně brousí hrany původního módu. A já musím nadšeně vykřiknout, že to je přesně to, co jsem nevěděl, že chci! Přiznám se totiž, že regulérní Elusive Target jsem v minulosti zkusil tuším jen jednou či dvakrát a nezadařilo se. Mít jediný pokus v rámci omezeného časového okna je na mě jednoduše příliš. Příliš tlaku, příliš stresu, a tomu se chci ve hrách pokud možno vyhýbat.

Takhle to vypadá na začátku...

Navíc ne pokaždé se k Elusive Targetu dostanu – nemám čas, náladu nebo mě může něco vyrušit a musím hru odložit... Elusive Targety jsem odjakživa považoval za výborný nápad, jen se bohužel míjí s mým životním stylem.

Uzamykáním série misí na 12 hodin tohle všechno Elusive Target Arcade najednou velice elegantně řeší. Dočasné omezení přístupu, namísto úplného zapovězení, se přesně trefuje do pomyslného černého a mně osobně absolutně vyhovuje. Pořád mám totiž jen „jeden“ pokus, pořád nemůžu ukládat a smrt znamená konec.

Na druhou stranu si můžu misi zapnout, kdy chci, nic mi neuteče, a navíc u toho ještě nemusím vypotit duši – v nejhorším případě to zkusím zítra nebo za pár dnů. Jde o velice chytře vymyšlenou variaci na stávající a nekompromisní Elusive Targety. Díky Arcade je dobře známý mód přístupnější a není tak hardcore.

A takhle to vypadá, když se vám to vymkne z rukou...

Standardní Elusive Targety navíc ze hry nemizí, ETA je nenahrazuje, pouze doplňuje. Na své si přijdou všichni.

Evoluce

Hitman je jedna z těch sérií, jejichž evoluci mě baví sledovat jak zpovzdálí, tak z pozice aktivního hráče. Nejde přitom jen o jádro v podobě hlavních příběhových misí, ale i o úspěšné odbočky typu Sniper, neúspěšné pokusy s multiplayerem nebo experimenty s virtuální realitou.

Hitman zkrátka nepřešlapuje na místě a s chystaným Freelancerem, na který jsem vážně zvědavý, poskočí zase o kus dál. Skoro mě až začíná mrzet absence plánů na čtvrtého Hitmana. Na druhou stranu jsem rád, že si tvůrci konečně vyzkouší i něco nového a kdo ví, třeba bude jejich bondovka odrazovým můstkem pro další zajímavý posun Agenta 47, až se k němu v IO Interactive za řadu let zase vrátí.

Nicméně, jak jsem psal už na začátku, plešatý zabiják pořád neřekl své poslední slovo. Třeba to 20. lednem příštího roku neskončí a Hitman 3 dostane i třetí rok podpory. Já bych se určitě nezlobil.