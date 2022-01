Druhý rok třetího Hitmana: 2 nové módy, 1 nová mapa i ray tracing

13. 1. 2022 17:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Hitman 3 má svůj první rok za sebou a vzhledem k obrovskému úspěchu se může těšit minimálně ještě na dalších dvanáct měsíců aktivní obsahové i technické podpory. Všechno to začne příští týden, 20. ledna, tedy přesně rok po vydání hry.

Elusive Target Arcade

zdroj: Foto: IO Interactive

Novinek je hned několik a jednou z těch nejzajímavějších je bezpochyby mód Elusive Target Arcade. V něm budou platit pořád stejná základní pravidla dobře známá z předchozích misí z ranku Elusive Target. Tedy jedna jediná šance, chyba znamenající konec mise a permanentní prohra.

Jenže v rámci Elusive Target Arcade to už nebude o jednom jediném cíli. Namísto jedné mise tu budete mít k dispozici celou sérii misí a cílů, a pokud budete dostatečně dobří, musíte je ideálně odpravit jednoho po druhém, hezky po sobě. Sejmete jednoho, zpřístupní se vám druhý. A čím dál se dostanete, tím lepší odměny získáte. Chyba pořád znamená konec, a pokud v Elusive Target Arcade pohoříte, musíte na další pokus počkat 12 hodin reálného času.

Příjemné je, že mise v rámci ETA nezmizí po pár hodinách, ale budou vám k dispozici permanentně. Ze strany tvůrců tak jde o jakýsi kompromis, kdy na jedné straně zachovají iluzi exkluzivního okna, kdy je daný cíl k dispozici, ale zároveň na druhé straně vám dají (po 12 hodinách) možnost zkusit nepřítele v případě neúspěchu sejmout znova. Navíc se nebudete muset bát, že vám některý z cílů uteče, když zrovna nemáte čas na hraní.

Na ETA nebudeme muset nijak čekat, do hry se dostane hned 20. ledna.

Virtuální realita

Ve stejný den si můžete připravit také kbelíky, protože pro PC verzi hry přijde možnost hrát celou novou trilogii ve virtuální realitě. S tím se samozřejmě pojí pohled z vlastních očí a možnost ovládat obě ruce separátně, čehož tvůrci využívají především na jeden z nejdůležitějších prvků hry – házení věcí. Levou rukou zamíříte a pravou vymrštíte virtuální předmět směrem k hlavě nic netušícího nebožáka.

VR verzi Hitmana bych velice rád vyzkoušel, ostatně proč se nepodívat na dobře známé mapy novou perspektivou. Bohužel z téměř všeho, co jsem ve virtuální realitě hrál (snad kromě českého hitu Beat Saber), se mi dělá špatně, a tak tenhle zážitek spíš přenechám jiným.

Jestli vás Hitman ve VR zajímá, budete si muset na víc detailů ještě chvíli počkat. VR verze sice vychází už příští týden, ale detaily ohledně podpory konkrétních zařízení tvůrci teprve oznámí.

Technologie

Co se do hry příští týden naopak nedostane a budeme si na to muset počkat až na pozdější měsíce, jsou technologická vylepšení. Těch bude hned několik, nicméně tou nejvýraznější bude podpora ray tracingu, která přijde zatím neznámo kdy, ale bude k mání ve všech lokacích celé trilogie. V rámci letošního roku se počítá také s podporou intelácké technologie XeSS a VRS (Variable Rate Shading).

Steam

Společně s příchodem druhého roku podpory dorazí Hitman 3 i na Steam, čímž přijde Epic Games Store o „exkluzivitu“ - uvozovky proto, že Hitman 3, respektive celá trilogie, je na PC dostupný také skrze Stadii. Kompletní trilogie se navíc 20. ledna dostane do Game Passu, kde bude k mání jak pro Xbox, tak pro PC.

Freelancer

Největším tahákem celého oznamovacího streamu IOI byl bezpochyby zbrusu nový mód Freelancer. Ten vyjde někdy během letošního jara a nadělí vám váš vlastní safe house. Ten si budete moct upravovat a načančat, jak je libo, a z něj se vydávat na mise. V safe housu můžete plánovat a promýšlet, jak k vámi vybrané misi přistoupit, a už na téhle fázi si budete muset dát velice záležet, neboť právě tady tvůrci přidávají do celého mixu ještě prvky roguelike her.

Nejde ani tak o novou singleplayerovou kampaň, jako spíše o remix prvků z kampaní předchozích. Z misí si vždycky vyberete, kterou zločineckou organizaci sprovodíte ze světa, a vydáte se na mini kampaň. Ta se bude odehrávat ve stávajících lokacích a sestává se z několika misí. Po každé misi se vrátíte do safe housu, doplníte náboje, zbraně i výstroj a naplánujete další postup.

Nejde přitom jen o jinak pojmenované Elusive Targety. Mise v rámci jednotlivých mini kampaní budou mírně předělané, což může znamenat nové typy NPC, která vám mohou buď pomoct, nebo vám hodit klacky pod nohy. Přímo v misích pak najdete speciální sejfy, skryté truhly, obchodníky, a dokonce i jiné NPC zabijáky.

Výstroj a výzbroj nakoupené přímo v misi od obchodníka nejsou perzistentní, a tak pokud zemřete, nebo pokud tam zakoupenou zbraň odložíte, v safe housu ji pak mít nebudete, a naopak. Postupně si tak vybavíte vlastní kůlničku na zbraně a v dalších misích budete mít z čeho vybírat.

Cílem je vybudovat herní mód s trvalými prvky, znovuhratelností a jakýmsi prvkem osobitosti, kdy si můžete vyladit jak safe house, tak přizpůsobit herní styl obrazu svému.

Nová mapa: Rocky

Na závěr celého představení jsme dostali i kratičký teaser nové lokace. Ta nese kódové označení Rocky, zatím nemá datum vydání (jen neurčité „později letos“) a bude se odehrávat v noci kdesi na útesech u moře.

Nová mapa mi dělá radost a velice rád se do ní pustím. Pokud bude totiž alespoň stejně dobrá jako DLC mapy do dvojky, tedy banka v New Yorku a luxusní resort Heaven Island, máme se na co těšit.

Na závěr musím ještě sobecky připomenout naši dlouhou cestu s Vaškem v Hitmanovi. Skrze LongPlaye a několik let jsme kompletně odehráli jedničku, dvojku a s menší přestávkou nakonec i trojku. Jestliže máte Hitmana už odehraného normálně, dejte si ho ve formě rulety. Neprohloupíte a budete se bavit možná ještě víc než během standardního hraní kampaně.