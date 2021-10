Outro – ohlédnutí za zabijáckou cestou s Hitmanem 3

11. 10. 2021 17:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

LongPlay, který se s námi táhnul od první poloviny roku 2018, je teď, ve druhé polovině roku 2021, konečně a definitivně za námi. Videa sice máme za sebou, ale teď si dáme ještě tradiční Outro. V něm se za naší zabijáckou cestou třetím Hitmanem ohlédneme a tím za celou naší vražednou odyseou uděláme definitivní tečku.

Adam Homola

Musím se přiznat, že po dohrání poslední mise a odložení DualSensu jsem pociťoval úlevu. Ne snad že by mě Hitman 3 nebavil, chraňbůh. Trojku jsem si popravdě užíval víc než dvojku, nicméně bylo hezké celou ságu doklepnout a jednou provždy uzavřít. Do karet nám hraje i fakt, že IO Interactive si teď dají s Hitmanem asi na řadu let pohov a zkusí něco jiného, takže se plešatý zabiják nevrátí třeba hned za dva roky.

zdroj: Vlastní

Vašek Pecháček

Adame, chápu, že se cítíš jako vyčerpaný, ještě sípající maratonec, který právě zaběhl nejlepší závod v životě a hned tak se mu nechce zpátky do treter, ale aspoň ti právě kolem krku věší zlatou medaili! Já bych naopak klidně ještě jednu sérii snesl, abych se pokusil dorovnat skóre a dokázal, že automatická útočná puška je mocnější šroubováku.

zdroj: Vlastní

Ne, vítězství v našem dlouhém závodě ti samozřejmě přeju, tím spíš, že jsi konzistentně hrál tím „správným“ způsobem, tiše a nenápadně, zatímco já se až příliš často uchyloval k poněkud explozivnějším metodám. Vlastně mě potěšilo, jak symbolická byla v obou případech naše úplně poslední vražda: Ty jsi zlého pána v obleku sejmul pěkně hozenou sekerou (i když nějaký kutilský nástroj by pro tebe byl asi typičtější), zatímco já mu prohnal hlavou kulku. Samozřejmě pistolí bez tlumiče, tak, aby to všichni ve vlaku bývali slyšeli, kdybych předtím nepostřílel i je.

zdroj: vlastní video redakce

Adam

Ano, myslím, že tohle už nikdo neslyšel. Je pravda že jsem se snažil většinu Hitmana hrát potichu, navzdory některým kreativním losům naší oblíbené rulety. Některé losy šly těžce proti mému přesvědčení, ale o tom to nakonec je – vystoupit z komfortní zóny a donutit hráče přistupovat k věcem jinak, kreativně, improvizačně.

zdroj: vlastní video redakce

Právě u Hitmana mám, alespoň já, tendenci hrát pořád stejně. Klidně si to vymyslím nějak zajímavě, ale nakonec stejně sklouznu k osvědčeným metodám typu nůžky. Chápu, že ty máš přeci jen rychlejší prsty na spoušti, ale předpokládám, že ani tebe by nenapadlo jít zapálit úhlavního nepřítele přes půl mapy. Kterou musíš nejdřív celou vystřílet. A v tom je ten Hitman, respektive ruleta, kouzelný.

zdroj: vlastní video redakce

Vašek

Jasně, otevřené a hlasité násilí je vždycky až poslední volba, jenže já prostě všechny ty předchozí volby často vyčerpám dřív než ty, a to nějakým nepředloženým hříchem proti stealthu. Nicméně nechme být Mendozu Mendozou a pojďme ocenit cestu kolem světa, kterou nám v IO Interactive připravili!

zdroj: vlastní video redakce

Samozřejmě pomohlo, že jsme sezónu zahájili přebytky z DLC ke druhému Hitmanovi. Bez toho bychom například nezavítali na úžasný tropický ostrov pro miliardáře, i když některým jejich dovolená maličko zhořkla, když dostali přes hlavu čerstvou rybou a utopili se, a nepodívali bychom se ani do vskutku originálního prostředí newyorské banky paranoidnější než Gringottovi.

zdroj: vlastní video redakce

Ajaj, tohle mentální spojení nikdy nemělo být vytvořeno. Najednou strašně toužím po crossoveru Hitmana s Harrym Potterem. Představ si, že se Agent 47 převleče za Luciuse Malfoye a utopí Voldemorta v záchodě…

zdroj: vlastní video redakce

Adam

Tohle mentální spojení na úrodnou půdu tak úplně nepadá, Vašku. Harryho Pottera jsem si sice doplnil relativně nedávno, ale popravdě si toho z něj už moc nepamatuju. Každopádně souhlasím, začít trojku DLCčky ke dvojce byl skvělý nápad. Haven Island byl se svou změnou počasí velice příjemný a atmosférický zároveň, zatímco banka v New Yorku měla taky něco do sebe, obzvláště v pozdějších fázích mise, kdy se musíš dostat ven s nebezpečným kufříkem.

zdroj: vlastní video redakce

Stejně tak jsem byl ale rád za vstup do první mise Hitmana 3. Dubaj byla nádherná, byť trochu jednoduchá. Bylo to jen štěstí při losování, nebo jsme, Vašku, už prostě tak dobří? Přijde mi, že nám to tentokrát docela šlo a všechny ty šílené improvizace, přešlapy a průšvihy z minulých dílů jsme v trojce moc neopakovali.

zdroj: vlastní video redakce

Vašek

Souhlasím, Hitmanem 3 jsme projeli víceméně jako nahřátý nůž rozměklým máslíčkem, a to dokonce na vyšší obtížnost než předtím, a mě by hodně zajímalo, proč tomu tak je. Myslím, že do nějaké míry jsme se určitě zlepšili, už chápeme většinu zákonitostí a neděláme stupidní chyby, ale zároveň mi nepřijde, že bychom hráli bůhvíjak konzervativně a báli se riskovat. Že by byl třetí Hitman přeci jen lehčí? Nebo nám přála ruleta?

zdroj: vlastní video redakce

Každopádně mi naše vražedné sandboxování bude chybět. Jednak v kontextu samotného Hitmana (vážně uvažuju, že si ho doma stáhnu a zahraju si ho „normálně“), jednak našich LongPlayů, protože nebude vůbec snadné najít hru, která nám poskytne stejné tři zásadní výhody: emergentní hratelnost, napínavé soupeření a vtipné situace.

zdroj: vlastní video redakce

Měl jsem moc rád třeba i náš XCOM, ale Hitman je přeci jen jiná liga. Napadá tě, čím bychom mohli náhlé prázdno v našich životech zaplácnout?

zdroj: vlastní video redakce

Adam

Přemýšlel jsem nad tím a – pozor – zatím jsem nevymyslel vůbec nic. Hitman má v sobě totiž prvky sandboxu, emergentnosti, náhody, rivality, improvizace a do toho je to sama o sobě fakt dobrá hra, co dokáže vykouzlit vážné i absurdní situace zároveň. „Náhrada“ za Hitmana se tak bude hledat zatraceně těžko. Ale vymysleli jsme XCOM, vymysleli jsme Hitmana, vymyslíme zase něco dalšího.

zdroj: vlastní video redakce

Vašek

Vymyslíme a doufáme, že u toho budete s námi, případně že naším směrem pošťouchnete svoje vlastní nápady, do čeho bychom se měli já s Adamem, ale i celý zbytek redakční sestavy pustit. Rádi si o tom s vámi popovídáme třeba u nás na Discordu!

zdroj: vlastní video redakce

Na závěr jen pro doplnění: Outro k první sezóně našeho LongPlaye najdete tady a k druhé sezóně zase tady.