Nejčtenější články týdne - špatné prodeje na mobilech i odklad Frostpunk 2

30. 6. 2024

Jedním z nejzajímavějších (a nejčtenějších) článků uplynulého týdně byla zpráva o číslech prodejů velkých mobilních her v čele s Assassin’s Creed Mirage, Death Stranding a Resident Evil 4. A je to, bez přehánění, nepředstavitelná tragédie. Navzdory obřím, dlouhodobým a celosvětově známým značkám a na mobilech v téhle kategorii prakticky neexistující konkurenci, jsou to opravdu šílená čísla. Mluvíme tady totiž jen o pouhých tisících prodaných kusů – tedy nikoliv stovkách tisíc, nikoliv milionech. Kolik toho pak prodá letošní Assassin’s Creed Shadows na mobilech, když má souběžně s vydáním „velkých“ verzí vycházet třeba i na iOS? Copak mobilní hráče velké prémiové hry nezajímají? Bohužel nejspíš asi ne.

