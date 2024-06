Ostravský superpočítač Salomon končí v křemíkovém nebi

27. 6. 2024 10:45 | Hardware | autor: Jakub Malchárek

Český superpočítač Salomon definitivně opouští datový sál národního superpočítačového centra v Ostravě. V době spuštění v roce 2015 byl čtyřicátým nejvýkonnějším výpočetním strojem na světě. Za více než šest let provozu na něm bylo spuštěno více než 8,7 milionů výpočetních úloh v 1 085 výzkumných projektech, převážně z oblasti materiálových věd, biověd nebo inženýrství.

Salomon dopočítal svou poslední úlohu 13. prosince 2021, do křemíkového nebe ale odchází až teď. „Vzhledem k výši pořizovacích nákladů, které činily 270 miliónů korun, bylo jeho vyřazení z majetku univerzity administrativně velmi náročné. Určitě se nabízí otázka, zda nemohl být i nadále využíván. Odpověď je jednoduchá – superpočítače totiž stejně jako jakékoliv jiné IT technologie velice rychle zastarávají a jejich provoz se oproti novým již nevyplácí. Navíc se u šest let starých zařízení ani nedá zajistit jejich servis a náhradní díly,“ uvádí Vít Vondrák, ředitel národního superpočítačového centra IT4Innovations.

Obrovský výpočetní výkon se používá například pro simulační modely dopravy ve městech, 3D rekonstrukce modelů nebo komplexní návrhy chytrých měst a energetických sítí.

Kdysi česká výpočetní špička ale poslouží i nadále, respektive její části. Salomon totiž odkoupila holandská firma, která některé jeho části využije k repasování. Příjem z prodeje pak pokryje přibližně náklady spojené s vyřazením superpočítače z provozu, odvozem a částečnou likvidiací. Je totiž nutné celé zařízení odpojit od chlazení, zlikvidovat disky s citlivými daty a výzkumnými projekty uživatelů.

V ostravském superpočítačovém centru probíhají výpočty výzkumů na modernějším malém a velkém klastru – Barboře a Karolině, které budou fungovat do roku 2028. Už letos by se ale měl začít budovat nový pokračovatel malého klastru a v roce 2026 i toho velkého. Stejně jako se letos v národním superpočítačovém centru staví kvantový počítač konsorcia LUMI-Q.