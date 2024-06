Ochlazení přijde později. Frostpunk 2 se odkládá

27. 6. 2024 16:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

V červenci jsme mohli na pár dní zapomenout na spalující vedra a pořádně se ochladit v pokračování mrazivé budovatelské strategie Frostpunk 2. Nestane se tak, vývojáři hlásí odklad. Nikoliv proto, že by snad nestíhali, ale proto, že reakce z bety pro ně nejsou dost dobré.

Hra si totiž z průzkumů hráčů odnesla v průměru hodnocení 8 z 10, což je pro polské vývojáře z 11 Bit Studios prostě málo! Rozhodli se proto na základě zpětné vazby přidat spoustu nových mechanismů a vylepšení, aby byl Frostpunk 2 zkrátka ještě lepší, a to chce samozřejmě čas.

„Věříme, že plánované novinky a modifikace si zasloužíte ve hře vidět od prvního dne, ne v patchi, který je dodá po vydání. Můžeme jen doufat, že naše rozhodnutí chápete, a že pochází ze snahy udělat pro vás co nejlepší hru,“ vysvětlují šéfové vývoje Jakub Stokalski a Łukasz Juszczyk.

zdroj: 11 Bit Studios

A na co se konkrétně můžeme v mrazivé pustině těšit? Předně na hladší průběh hry a více možností, jak vám svěřené dystopické město řídit. Přepracování se dotkne například systému uzlů, takže rozvod tepla bude chtít více plánování, detailnější bude také správa pracovních sil, dostanete také více aktivních schopností, abyste mohli lépe a dynamicky reagovat na krize.

Vývojáři přidají novou surovinu, aby lépe fungovala ekonomika, možnost přetvářet už postavené čtvrti, pokusí se také přetvořit motivace a chování frakcí tak, aby odpovídalo jejich přesvědčení, stejně jako přidají více možností, jak se postavit eventuálním protestům.

zdroj: 11 Bit Studios

Zásahy ale nemíří jen do hratelnosti a mechanismů. Dočkáte se i přepracovaného uživatelského rozhraní a nakonec i něčeho, co autoři nazývají Zoom Stories. Hráči si stěžovali, že z ptačí perspektivy se jim obtížně budoval vztah k městu a jeho obyvatelům. Do hry proto přibude možnost si přibližovat určitá místa a sledovat každodenní život a příběhy obyvatel, aby atmosféra byla co nejhutnější.

Nové datum vydání je pro Frostpunk 2 stanoveno na 20. září.