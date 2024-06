Na GoG dorazí původní verze prvních tří dílů Resident Evilu

27. 6. 2024 9:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Pokud ohrnujete nos nad remastery a remaky a chybí vám staré dobré původní Resident Evily, můžete otevírat portmonky. Na GoG totiž přistane původní trilogie v originální podobě. Je to vůbec poprvé, co se tyto hry podívají do digitální distribuce na PC.

V tuto chvíli si už můžete pořídit první díl z roku 1996, o dva roky mladší dvojka a Nemesis z roku 1999 budou následovat časem. Jak už je na GoG běžné, publikovaná verze nemá žádnou DRM ochranu, a navíc je opatřena kompatibilitou s moderními systémy. Autoři údajně také implementovali pár vylepšení uživatelského pohodlí. Herní obsah ale zůstal beze změny.

Není bez zajímavosti, že ačkoli samozřejmě hráči mohli dosud spokojeně hrát Resident Evil Remastered, tato hra z roku 2015 vychází z remaku pro Gamecube, který vyšel až šest let po vydání originálu na PlayStationu 1. Jestli tedy toužíte po tom vážně zcela autentickém zážitku, teď konečně dostanete šanci.

Resident Evil přivedl na svět Šindži Mikami, který se podepsal také po sérii The Evil Within. Dosud poslední nový díl Resident Evilu vyšel v roce 2021, začíná tedy pomalu nadcházet čas na oznámení nějaké novinky.