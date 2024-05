Capcom prý chystá remaky Resident Evil Code Veronica a Resident Evil Zero

29. 5. 2024 9:05 | Novinky | autor: Adam Homola

Capcom očividně dělá všechno proto, aby mediálně nevděčnou debatu o střílení primárně afrických nepřátel (Las Plagas) oddálil jak to jen jde. A tak, než se dočkáme nevyhnutelného remaku povedeného Resident Evil 5, vyfasujeme nejspíš hned několik dalších předělávek. Ostatně je z čeho vybírat.

Nedávno jsme tu měli totiž spekulace o tom, že Capcom údajně chystá moderní remake vůbec prvního Resident Evil a teď tu máme čerstvé neoficiální zprávy o dalších předělávkách. Prý se totiž pracuje na remaku Resident Evil Code Veronica a Resident Evil Zero.

Známý herní insider Dusk Golem se o tuto informaci podělil na síti X a naznačil, že by obě hry mohly vyjít v rámci jednoho balíčku. Toto tvrzení dále podpořil Andy Robinson z VGC, čímž dodal spekulacím na důvěryhodnosti.

Po luxusním remaku Resident Evil 4 je tak na co se těšit, a i když třeba zrovna Resident Evil Zero nepatří k nejoblíbenějším dílům série, dostat ho v balíčku s Code Veronica by nebylo vůbec marné. Snad už to tak nebude dlouho trvat a budeme moct přestat spekulovat a spoléhat na leaky a nepotvrzené zvěsti a Capcom konečně řekne něco oficiálně.