Temné RPG Alkahest se inspiruje i v Kingdom Come

28. 6. 2024 9:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Ať zvednou ruku všichni, kdo pamatují akční RPG Dark Messiah of Might and Magic! Rubačka z pohledu vlastních očí se souboji založenými na fyzice a interakci s prostředím proměnila v roce 2006 kultovní značku, která byla do té doby známá primárně jako tahová strategie a družinové RPG. Navíc tehdy plně využívala možností enginu Source. Jenže pokračování, stejně jako celá série Might and Magic, se uložila k dlouhému spánku a kdo ví, jestli se z něj někdy probere.

Naštěstí hry mohou stále fungovat jako inspirace a právě z akční fantasy odbočky notně čerpá novinka Alkahest. Dark Messiah navíc není jediným titulem, který temné středověké RPG cituje jako své vzory. To nejlepší si berou i z Dishonored a českého Kingdom Come: Deliverance.

Když slunce vychází nad královstvím Kadanor, vrhá dlouhé stíny. Říše je v plamenech občanské války, kterou rozpoutaly tři největší rody. V roli nejmladšího syna malého šlechtice nemáte příliš silnou pozici si v mocenském žebříčku příliš vyskakovat, cesta k hrdinství je dlouhá a trnitá. Váš příběh se začne psát během vyšetřování podezřelých nájezdů goblinů na hranici malého léna vašeho rodu.

Naštěstí arzenál nástrojů, jak se vypořádat s lidskými i nelidskými protivníky, bude řádně obsáhlý. Havěť skrytá v hradech, lesích i vesnicích může zhynout nejen vašim ostřím, ale třeba je můžete skopnout ze srázu, povalit na ně strom či je zapálit jedním z alchymistických lektvarů.

Místo magie totiž můžete míchat rozličné dryjáky, které pak můžete po protivnících házet, natřít jimi čepel meče, získat bonusy vypitím nebo je dokonce podstrčit jiným postavám.

Studio Push On přitom věří v kvalitu místo kvantity. Nemáte očekávat mapu nabobtnalou nudnými a všedními úkoly. Polootevřené lokace budou hodně interaktivní se spoustou možností, jak řešit dané situace, které nakonec ovlivní i vyznění příběhu.

Alkahest nemá rok ani datum vydání a z platforem zatím víme pouze o PC. Na temné akční RPG si tak nejspíš ještě nějakou dobu počkáme.