XDefiant se může pochlubit 11 miliony hráčů, Ubisoft slibuje kontinuální vývoj

28. 6. 2024 12:30 | Novinky | autor: Adam Homola

Šéf Ubisoftu Yves Guillemot oznámil, že nedávno vydaná online střílečka XDefiant překročila od svého spuštění hranici 11 milionů hráčů. „Je před námi ještě hodně práce, ale hře se podařilo v krátké době přilákat 11 milionů lidí,“ prohlásil Guillemot. Zmínil také, že očekává, že toto číslo ještě poroste, protože vývojový tým bude pokračovat ve vylepšování hry pro nadcházející první sezónu.

XDefiant si zažilo doslova pohádkový start. Jen během prvních pár hodin posbíralo milion hráčů a během prvního týdne měla hra přilákat zhruba osm milionů hráčů. Tempo růstu samozřejmě zpomalilo a pochopitelně došlo i k nevyhnutelnému poklesu, ale první čísla jsou famózní a reakce na střílečku také nejsou vůbec špatné.

Ubisoftu je jasné, že tady konečně, po dlouhých letech, dost možná natrefil na solidní multiplayerový zlatý důl a hodlá ho řádně vytěžit. Guillemot zdůraznil význam průběžných aktualizací, rozmanitých zážitků a optimalizované hratelnosti. Jednoduše tak potvrdil, že na XDefiant se teď bude makat od nevidím do nevidím a hra se bude vývojářům i hráčům měnit pod rukama. Vyjádřil také přání, aby se XDefiant stal seriózním esportem, a pochválil vývojový tým za jeho odhodlání a komunikaci s hráči.

Jestli ze hry nakonec vznikne trvalka ve stylu Rainbow Six Siege nebo i For Honor, které pořád dostávají nové sezóny a s nimi i nový obsah spoustu let po vydání, se samozřejmě teprve uvidí. Nakročeno k tomu ale XDefiant teď má velice dobře.