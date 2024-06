Střílečka XDefiant zítra dostane týmový deathmatch

20. 6. 2024 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Jestli se Ubisoftu nedá něco upřít, je to péče, kterou dopřává svým hrám jako službám. Ať už se bavíme o The Crew Motorfest, Skull and Bones, nebo třeba The Division 2, jejich hry většinou skutečně fungují ještě roky po vydání a dostávají spoustu nového obsahu a potenciální zábavy. A nejinak tomu zřejmě bude i u střílečky XDefiant.

Free-to-play „konkurent“ Call of Duty, ve kterém se v aréně proti sobě pouští postavy z různých světů od Ubisoftu, vyšel před měsícem a překvapil zábavnou střelbou. Co ovšem XDefiant chybělo, byla širší nabídka modů, na kterých v sanfranciské pobočce francouzského vydavatelství usilovně pracují.

Už zítra totiž hru rozšíří vůbec nejžádanější herní režím – Team Deathmatch. Ten si můžete zahrát vedle modů Domination, Occupy, HotShot, Escort a Zone Control, které většinou po hráčích požadují držení bodované pozice, hromadění bodů sbíráním psích známek či přetahování o cíl. Žádný z režimů není klasická vyvražďovačka na body, což se ovšem zítřejším dnem změní. Zároveň s tím odstartuje i nová sezóna.

Ubisoft v prvním roce podpory XDefiant slibuje čtyři další frakce, které rozšíří stávající Deadsec (který do hry přibude zítra), Echelon, Cleaners, Libertad a Phantoms, dále 12 nových zbraní a stejně tolik arén. Počítá se samozřejmě i s dalšími herními režimy, hodnocenými zápasy a úpravami hratelnosti.