Ubisoft vydal free-to-play střílečku XDefiant. Vyzývá Call of Duty

22. 5. 2024 12:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Ubisoft včera obohatil své portfolio o multiplayerovou free-to-play střílečku XDefiant, která je zjevnou odpovědí na giganta Call of Duty. V multiplayerových zápasech proti sobě stojí týmy inspirované skupinami z jiných her od francouzského vydavatelství, mimo jiné třeba Echelon ze Splinter Cell nebo DedSec z Watch Dogs.

Z těchto her ostatně pochází i design map nebo třeba speciální schopnosti hratelných postav. XDefiant svou rychlou hratelností a poměrně striktním Time-to-kill skutečně velmi připomíná multiplayer Call of Duty, a to včetně herních režimů. Těch je ve hře prozatím pět a odehrávají se na celkem čtrnácti mapách.

XDefiant je v základu zdarma, samozřejmě ale obsahuje obrovské množství různých mikrotransakcí a možností odemykat obsah rychleji za reálné peníze. Launch hry se bohužel neobešel bez technických problémů. Velké množství hráčů při pokusu zapojit se do hry přivítala chybová hláška o tom, že není možné najít žádný zápas, i když v době launche přirozeně nebyla o zájemce nouze. Dnes, při mém vlastním testování, ale vše už proběhlo bez potíží.

XDefiant je zdarma k dispozici na PC a současné generaci konzolí, stáhnout si jej můžete přes službu Ubisoft Connect.