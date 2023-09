Multiplayerová akce XDefiant se opozdí. Na vině je certifikační proces na konzolích

12. 9. 2023 14:45 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Free-to-play arénová týmová střílečka XDefiant během svého oznámení rozhodně nestrhla lavinu pozitivních ohlasů. Jistý díl viny za vlažné přijetí mohlo nést i nešťastné napojení na svět spisovatele Toma Clancyho. Možná i kvůli tomu se tvůrci nakonec rozhodli onen přívlastek „Tom Clancy's“ raději vynechat. Ubisoft každopádně pokračoval v práci, uspořádal relativně úspěšné testy a pomalu se chystal na plné uvedení, které se mělo uskutečnit během léta. Nakonec ale dochází k odkladu.

Výkonný producent Mark Rubin to prozradil v oficiálním příspěvku, kde upřesnil, že za to může certifikační proces na konzolích od Sony a Microsoftu. Aby na nich totiž hra mohla vyjít, musí splňovat určité požadavky na kvalitu, především s ohledem na technické zpracování a funkčnost jednotlivých prvků (třeba správné odemykání trofejí).

Ubisoft tento certifikační proces odstartoval koncem července a v půlce srpna dostal zpátky první výsledky, z nichž se dozvěděl, že hra neprošla. V tento moment si studio uvědomilo, že ho čeká větší porce práce, než očekávalo, a nestihlo proto hru vydat do konce srpna.

Tým posledních několik týdnů pracoval na nápravě chyb a aktuálně se chystá na druhý pokus. Kdyby titul tentokrát prošel bez výhrad, bylo by na stole vydání v druhé polovině září. Očekává se ale spíše podmíněné schválení, které znamená, že tvůrci musí do vydání připravit Day 1 patch, který vychytá i ty poslední problémy. V takovém případě bychom mohli hru čekat spíše začátkem či v půlce října.

Vývojářský celek prozatím nechce stanovit žádné konkrétní datum a raději volí transparentnost a upřímnost. Tuto filozofii ostatně vyznává během celého vývoje: Pyšní se, že důkladně naslouchá hráčům a chce, aby se do velké míry jednalo o „jejich hru“.

Tak či tak se nelze ubránit obavám z jisté „nedopečenosti“, především co do technického stavu. Zároveň se hodí dodat, že se probíraný proces prozatím týká pouze verze pro PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Varianty pro PlayStation 4 a Xbox One byly v červenci odloženy na neurčito. Kromě toho se XDefiant chystá ještě na PC.