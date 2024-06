Zábavná skákačka Astro Bot umí potrápit i vykouzlit přihlouplý úsměv. A hlavně je návyková

28. 6. 2024 18:00 | Dojmy z hraní | autor: Šárka Tmějová

Jakožto správné dítě devadesátých let jsem vyrostla na 3D skákačkách. Spíš než zaslouženou renesanci si tenhle žánr v posledních letech dopřává hlavně nostalgické remastery a remaky, které občas doplní tu kompetentní pokračování zavedené série (Super Mario Odyssey), tu příšerný pokus o návrat na výsluní (Sonic Forces...) a jen zcela vzácně nějaký opravdu svěží závan. A přesně tímhle čerstvým větříkem v žánru, který voní jako růžová žvýkačka a léto u babičky, by mohl být po dlouhé době Astro Bot.

Titulního robůtka budou majitelé PlayStationu 5, případně headsetu s virtuální realitou, pravděpodobně důvěrně znát. Astro totiž v minulosti účinkoval ve hrách, které novopečeným majitelům představovaly možnosti ovladače DualSense, stejně jako PlayStation VR, a které k nim navíc dostali přibalené zdarma.

A jelikož nejen já považuji Astro's Playroom za vlastně nejlepší launchový titul pro PlayStation 5, který se v lecčem zvládl vyrovnat třeba právě opěvovaným dílům Maria, dočká se Astro Bot už letos na podzim své vlastní plnohodnotné skákačky. Nová hra z technologického dema přiloženého ke konzoli do maximální možné míry vychází – povědomý vám bude nejen hlavní hrdina a jeho schopnosti, ale i mechanismy, nepřátelé, celková nálada.

Z Astro Bota jsem si už teď mohla díky českému zastoupení Sony vyzkoušet dvě úrovně, souboj s bossem o několika fázích a dvě poměrně krátké, ale o to tužší výzvy. A nebudu nic zapírat – srovnání s pověstnou magií Nintenda bude u nové hry od Teamu Asobi opět na místě, akorát že zase na PlayStationu. Včetně toho mírně přihlouplého úsměvu, který dokáží vyvolat jakoby mimoděk kombinací bezstarostného hopsání a řešení jednoduchých hádanek i soubojů v rozmanitých detailních prostředích, kde do sebe všechno perfektně zapadá. Ať už se ocitnete na pláži, na staveništi v oblacích, anebo rovnou ve vesmíru.

zdroj: Sony

Skoro se vším si v nich můžete chvíli hrát – pokud chcete. Jen se neostýchejte a pusťte zároveň s Astrem těch dvacet nafukovacích míčů na tobogán, všichni to minimálně podvědomě chceme vidět! Přepůlte laserovými botkami ty popadané klády. Trhněte ovladačem a sledujte, jak z něj adrenalinově vyletí zachránění robůtci a zase do něj bezpečně napadají zpátky. SKOČTE ŠIPKU Z TOHO PRKNA! Astro vás zkrátka donutí poslechnout vaše vnitřní dítě, které tvrdí, že má nejradši tělocvik, ale tajně miluje fyziku.

zdroj: Sony

Vedle nekonečné hravosti stojí na druhé straně k dokonalosti vybroušený design a ovládání, které vám do hry dovolí snadno vklouznout, ale ve výzvách si od vás vyžádá preciznost i určitou kapacitu svalové paměti. Astro Bot půjde naproti jak velmi příležitostným hráčům nebo dětem, tak i skákačkovým veteránům ochotným překonávat meze své vlastní trpělivosti.

Ty budou moct otestovat právě ve výzvách, které musíte proběhnout naráz bez pochybení a záchytných bodů, zato s dokonalým načasováním každičkého pohybu. Kde jsou přihlouplé úsměvy, tam nemohou chybět ani zarputilé výrazy maximálního soustředění, než konečně po třiceti pokusech proměníte ten poslední v nádherný, elegantní balet. Vyhnete se každičké elektrické příšeře. Dopadnete přesně tam, kam jste dopadnout chtěli. Nezastavujete. Jste v rytmu, jste v zenu. Symfonie!

zdroj: Foto: Sony Interactive Entertainment

Pětice dostupných úrovní vůbec nepůsobila jakkoliv nedodělaně, demo dokonce už disponovalo i oficiálními českými titulky. Astro Bot výborně vypadá, skvěle zní, a především se bezvadně hraje a nabízí spoustu pestrých, neotřelých i mírně nostalgických nápadů. Stejně jako Astro's Playroom využívá na maximum funkce ovladače DualSense, a jeho haptická odezva i adaptivní triggery stále fungují na jedničku, ať už přistáváte s vesmírnou lodičkou, křupe pod vámi sklo, probíháte kaluží, anebo boxujete s rozzuřenou chobotnicí.

Modro-bílý robůtek se do více než osmdesátky levelů, rozprostřených po padesáti různých planetách v šesti galaxiích, vydává zachránit své ztracené kamarády. Těch se ve hřeschovává víc než 150, někteří z nich jsou navíc inspirovaní nejslavnějšími maskoty sérií z PlayStationu. Těšit se můžete na tematickou úroveň s Kratem a Atreem, ale pomocnou ruku podáte třeba i pozapomenutému rýmujícímu psovi z dávného rytmického klenotu PaRappa the Rapper nebo cestovateli z Journey.

zdroj: Sony

Mimo robotických přátel budou v úrovních samozřejmě poschovávaná i jiná tajemství, která můžete posbírat a objevit, včetně supertajných úrovní, různých sběratelských drobností nebo stovek a tisíců blyštivých mincí. Co si za ně budeme kupovat tentokrát, mi sice v Sony neprozradili, ale hodně bych se divila, kdybychom přišli o dřívější vajíčka s překvapením.

Nejen k objevování schovaných pokladů budete využívat speciální power-upy, které Astrovi propůjčí různé schopnosti. Třeba se dokáže nafouknout jako balón a vznést výš než obvykle. Nebo dostane vystřelovací rukavice, se kterými se může přehoupat přes lepivé povrchy, či psího parťáka s raketovým pohonem.

zdroj: Sony

Těžko říct, jestli každá z úrovní skutečně přijde v tomto ohledu s úplně novým mechanismem, ale pokud ano, nemůžu se o to víc dočkat, až se do Astro Bota budu moct pustit naplno. Během méně než hodiny ve mně zvládl vyvolat velmi podobné emoce, jako se to naposledy povedlo loni Super Mario Bros. Wonder. Však víte, stupidní úsměvy a zarputilé soustředění. Přesně to, co od svých skákaček chci. A chci víc!

Naštěstí na rozhřešení nebudeme muset čekat příliš dlouho. Astro Bot vychází 6. září 2024 exkluzivně na PlayStation 5.