Nejčtenější články týdne - Songs of Conquest a nová Arma

22. 5. 2022 15:07

Že jsou Heroes of Might & Magic III populární víme. Že bude ale o jejich duchovního nástupce, tahovku Songs of Conquest, až takový zájem, jsme ale nečekali. Hra vyšla teprve v programu předběžného přístupu, ale v redakci ji už pilně hrajeme, jsme z ní nadšení a dojmy z hraní od Kuby Malchárka se s obrovským náskokem dostaly na pozici toho zdaleka nejčtenějšího článku týdne. A zaslouženě. Songs of Conquest sice plnohodnotně vyjdou až za několik dlouhých měsíců, ale už teď, ve výrazně rozpracované verzi, nabízí skvělou zábavu, nostalgické vzpomínání a velice kvalitní a návykovou hratelnost. Kéž by takhle vypadala všechny předběžné přístupy. A všechny (duchovní...) návraty legend.

