LongPlay – Crusader Kings odmítají ztratit Polsko

20. 5. 2022 13:30 | Video | autor: Redakce Games.cz

V našem LongPlayi Crusader Kings III kralujeme dál. Naše říše se rozrůstá, Češi a Vikingové si rozumějí čím dál tím lépe, země pod moudrou vládou osvíceného Ragnara vzkvétá... Ale jak dlouho to vydrží? Co se stane, až nejintrikánštější ze všech intrikánských panovníků konečně zamíří do Valhally?

Modleme se všichni k Perunodinovi, aby se nic takového ještě dneska nestalo, protože Rangarovo dobré zdraví je to jediné, co naši říši dělí od roztříštění na feudální kousíčky. Budeme každopádně potřebovat vaši podporu, tak si nás ve 14:00 nalaďte na YouTube. A kdo si s námi bude povídat v chatu, podle toho pojmenujeme některého z našich potomků!