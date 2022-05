Remake The Last of Us má vyjít ještě letos, tvrdí insider

19. 5. 2022 13:40 | Novinky | autor: Pavel Makal

Již brzy uplyne devět let od vydání labutí písně PlayStationu 3 jménem The Last of Us, okolo níž se dlouhodobě točí spekulace hovořící o možném remaku. Studio Naughty Dog si drží karty pěkně u těla, a tak se můžeme zatím skutečně jen domnívat, jaké projekty v Kalifornii vznikají. Známí insideři jsou na tom ale možná o něco lépe.

Novinář Jeff Grubb ze serveru VentureBeat je téměř nevyčerpatelnou studnicí různých drbů a zákulisních informací. A ačkoli je úspěšnost jeho předpovědí poněkud diskutabilní, zrovna v případě remaku The Last of Us působí důvěryhodně. Grubb tvrdí, že dle jeho zdrojů hra dorazí ještě letos, patrně kolem vánoční sezóny.

Není ostatně prvním, kdo o projektu hovoří. Už loni s jeho existencí přišel magazín Bloomberg, letos v lednu se pak přidal insider Tom Henderson, který uvedl, že je hra téměř hotová a měla by na pulty obchodů dorazit ve druhé půlce letošního roku. Připomeňme, že Sony má v letošním roce v plánu vydat ještě God of War Ragnarok, který ovšem prozatím nemá stanovený termín vydání.

Studio Naughty Dog také pracuje na již potvrzeném multiplayerovém titulu ze světa The Last of Us, který má nahradit chybějící režim Factions ze druhého dílu. A pokud byste houbové postapokalypsy stále neměli dost, můžete se těšit na seriálovou adaptaci, ta ale oproti očekávání letos vyjít nestihne.

zdroj: vlastní video redakce