Arma se vrací s novým dílem Reforger, ale na čtyřku si ještě počkáme

17. 5. 2022

Asi tak před milionem let se můj život navždy změnil, když jsem si zahrál českou klasiku Operaci Flashpoint. Jsem si jistý, že spousta fanoušků série Arma, hlavně tedy těch zahraničních, si hardcore vojenskou akci z roku 2001 s Armou ani nespojí, ale přitom právě tam spočívají její kořeny. Pamětníci, kteří byli svědky tohoto zjevení, mi jistě dají za pravdu, že tu náhle bylo něco jiného. Vedlo to k tomu, že jsme s kamarádem na vysoké zkoušeli rozjet hru přes Bluetooth spojení (jde to!) a trávili dlouhé hodiny plížením skrz porost.

Proč tady herní stařec vzpomíná na hry dávno vydané? Protože Arma se vrací v nejmodernějším hávu. Jmenuje se Arma Reforger, vychází na PC a Xbox Series X/S a slibuje nastínit zářnou budoucnost celé série, ale zároveň se s ní pojí několik háčků. Pohledem kluka, který miloval kampaň Flashpointu, bych vlastně spíš řekl, že háků.

Taky je ale potřeba si přiznat, že série Arma za dobu své existence urazila dlouhou cestu a v současné chvíli je na míle vzdálená původnímu konceptu. Roky žije ze hry více hráčů, z neutuchající lásky a nadšení své komunity. Tak se pojďme podívat, jak se tato skutečnost promítla do nového dílu.

Předně je třeba zdůraznit jeden důležitý fakt: Arma Reforger není Arma 4 a podle slov zástupců Bohemia Interactive jde o „menší titul“. Vrátíte se na ostrov Everon, kde spolu bojují sovětské a americké jednotky a který vám dost pravděpodobně způsobí několik záchvatů nostalgie.

A tady narážíme na první háček. Reforger kromě krátkého tutorialu nebude obsahovat kampaň, „pouze“ multiplayer a nástroje pro komunitní tvorbu obsahu. Což pro někoho může být zklamání, ale snad mu to vynahradí skutečnost, že příští Arma poběží na novém enginu Enfusion, který, alespoň z videí, která jsem mohl vidět, vypadá skvěle a o obrovském skoku oproti Armě 3 není třeba jakkoliv diskutovat.

Nechtěli byste jeden early access?

Je skvělé, že se vrátí hráčům Flashpointu důvěrně známá krajina, samozřejmě v mnohem hezčí podobě, a to na ploše 164 kilometrů čtverečních, z čehož 51 kilometrů tvoří pevnina. Takže prostoru na vlastní tvorbu tu budete mít dost. A právě o vaši tvorbu tu jde. V čemž spočívá druhý háček, který mě trápí o poznání víc, háček v podobě přitahovacího háku ukrajinského traktoru.

Arma Reforger totiž vychází teď, ovšem v předběžném přístupu. Jak tvůrci sami říkají, jde primárně o tvůrčí platformu pro hráče a moddery, kteří si budou moci osahat engine Enfusion a také otestují celou infrastrukturu. Popravdě nejsem moc fanouškem toho, kdy si velká firma, jakou Bohemia Interactive je, vezme jako alibi slovíčko early access a dodá produkt, který ladí za pochodu. V tomto případě jde stejnou měrou o Arma Reforger a zmíněný engine, na kterém bude stát Arma 4 (ta je konečně také oficiálně oznámena).

Chápu, že si v Bohemce pochvalují spolupráci s komunitou v early accessu Army 3, a jsem si zcela jistý, že fáze předběžného přístupu, v němž má hra zůstat rok, pomůže vychytat spoustu chybek a problémů, ale zároveň všichni vidíme, jak nehotový produkt je nám prezentován. Což ve mně v kontextu DayZ a vlastně i té třetí Army nevyvolává úplně nejhezčí vzpomínky.

Ve hře najdete na začátku dva zásadní módy. Prvním je Conflict, což je jasně definované PvP dvou hráčských týmů, kdy si budujete základnu, snažíte se plnit zadané úkoly a brát nepřátelům klíčové pozice. Kdybyste neměli chuť na jiné hráče, budete moct hrát i sami a soupeřit s vámi bude umělá inteligence. Tady zakotvíte hned poté, co Reforger zapnete, a nejspíš tu pár hodin strávíte, než zkusíte ochutnat druhý mód.

Tím módem je Game Master. Jeden hráč se tu ocitne v roli designéra celého střetnutí a připravuje pro ostatní celý scénář. Jde de facto o tvorbu misí, která je plně kompatibilní s mody. Sem investujete zbytek času, ať už ve vlastních výtvorech, nebo v misích jiných hráčů.

Tedy aspoň teoreticky. Bohužel, přístup k módu Game Master bude mít hostitel serveru a admini. Obsah nebude možné sdílet s ostatními, protože jde podle Bohemia Interactive o příliš mocný nástroj, který by se dal využít ke kažení zážitku ostatním. Game Master tu zkrátka bude pro ty, kterým je možné věřit. Jediný způsob, jak půjde výtvor z Game Masteru sdílet, je skrze Workshop.

Modderské nástroje obřích rozměrů

Co že to je ten Workshop? Koncept, který přichází na scénu ruku v ruce s dalším klíčovým slovem, Workbench. To první je in-game (bez nutnosti využívat Steam) platforma pro vydávání a stahování komunitou vytvořených modů. A ty budou vznikat v setu nástrojů, kterým je Workbench.

Není to nic malého, protože v softwarovém balíčku dostane komunita do ruky nástroje, které jsou používané při vývoji Arma Reforger a Arma 4. Teoreticky s nimi můžete vymáčknout z Enfusion Enginu první poslední, ale bez určitých znalostí programování se to už neobejde.

Během představení hry padla informace, že ne vždy bude v rámci updatování zaručená zpětná kompatibilita vzniklých modů se staršími verzemi hry, ale to už prostě k early accessu patří. Nástroje to budou masivní, editovat půjde prakticky vše, od základních věcí, jako je samotný svět, až po chování AI. Pokud máte zkušenost s Workbenchem z DayZ, spousta věcí vám bude povědomá, ale nepočítejte, že tu hned budete jako doma.

Podtrženo sečteno, hádám, že pokud nejste zapálení do vlastní tvorby, klíčovou součástí Arma Reforger pro vás bude mód Conflict. V bitvách budete moci zvyšovat svou hodnost, půjde se připojit zpět a hra si zapamatuje, za jakou frakci jste hráli a jakou měli hodnost. Bitvy totiž nejsou časově omezené, a jak znám Armu, může se stát, že se celý střet protáhne na mnoho hodin.

Na Armu 4 je času dost

Po přečtení tohoto článku vám jistě v hlavě zůstává jedna zásadní otázka: „A co Arma 4, kdy bude?“ Odpověď je celkem jasná: Nevíme. Ani my, ani vývojáři. Reforger je klíčový krok v přípravě plnohodnotného čtvrtého dílu a na tiskovce jsme jasně slyšeli, že šéfové vývoje nemohou říct, kdy dojde na vydání čtyřky.

Znamená to, že čtvrtý díl ještě pár let určitě vyhlížet nemusíte. Jak bylo řečeno, čeká se, že Reforger bude v early accessu rok, ale tvůrci dodávají, že k vydání verze 1.0 dojde, „až to bude“. Nicméně ani pak váš čas strávený ve hře nepřijde nazmar, protože Bohemia Interactive bude Reforged podporovat i během pilné práce na Arma 4.