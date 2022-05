Sledujte Fight Club #579 o vysněných herních sériích ve středověku

18. 5. 2022 15:30 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

Internetem prolétly spekulace o nejspíše zrušeném projektu polského Bloober Teamu, který měl údajně pracovat na hře s hororovou ikonou Vetřelcem zasazenou ve středověku. Myšlenka je to velmi neotřelá a v redakci jsme se ihned pustili do fantazírování, kterou další slavnou značku bychom posunuli o pár set let do minulosti. Nebo do budoucnosti.

Hororový projekt je momentálně patrně u ledu, protože Bloober s větší pravděpodobností dělá na remaku legendárního Silent Hillu. To nám ovšem ve snění nijak zvlášť nebrání. Zasnít se můžete spolu s námi dnes živě od 16:00.

Během Fight Clubu s pořadovým číslem 579 pak bude samozřejmě prostor i na vaše dotazy, které můžete posílat do chatu, na mail podcast@games.cz anebo na náš Discord.