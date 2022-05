Zpátky do středověku: 8 her, které bychom rádi posunuli do minulosti

21. 5. 2022 10:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

V našem pravidelném podcastu Fight Club jsme se tenhle týden bavili o jednom velkém tématu: Jaké slavné hry by dobře fungovaly, kdybychom je zasadili do dob středověku?

Myšlenka vznikla z nedávného drbu o tom, že polské studio Bloober Team pracovalo na hře, která kombinovala středověk a uslintaného xenomorfa ze série Alien. Údajný projekt se nakonec svého vydání nedočkal, nápad na přenesení slavné značky zpátky do minulosti se nám ale zalíbil.

V naší přes hodinu dlouhé debatě padla řada nápadů, pokud ale nemáte čas poslouchat celý díl Fight Clubu, máme pro vás výběr těch 8 nejzajímavějších nápadů.

Horsa Motorsword (Forza Motorsport)

Princip této závodní hry je samozřejmě prostý: Máte možnost si vylepšovat svého koně, dávat mu lepší podkovy, lépe ho krmit, ale třeba mu i měnit sedla. Závody by pak operovaly s různými tažnými zařízeními. Například takové tahání dřeva na prudkých svazích lesů by byl jistě oříšek pro pravé milovníky offroadu!

Executionman (Hitman)

Hitman ve středověkém prostředí je zatraceně lákavý. Královský banket, kde se můžete převléknout za služebnictvo, místní šlechtice nebo královského šaška? Mnišský klášter s katedrálou a špitálem, kde musíte zlikvidovat úplatného opata? Nebo třeba takové přeplněné středověké tržiště, které vybízí ke spoustě smrtelných nehod? To bychom si rozhodně nechali líbit!

Foteball Guildemaster (Football Manager)

Historie fotbalu sahá až do starodávné Číny. Proč se nepodívat na zoubek předchůdcům kopané a nezkusit být manažerem čutání do nafouknutého prasečího měchýře? Jemné nuance středověkého života by jistě pořádně zatopily nejednomu stratégovi. Co kdyby vašeho hvězdného útočníka odvedli do války proti Francii, když je to takový ostrostřelec, nebo nejlepšího brankáře upálili na hranici, protože jeho poslední zákrok byl prostě čarovný?

Theme Almshouse (Theme Hospital)

Středověké nemocnice nebyly nemocnicemi v tom smyslu, jaký známe dnes. Odborné expertizy byste v průměrném středověkém špitále našli míň, než co by se vešlo za palečnicí podrcený nehet. Na druhou stranu, procedury jako pouštění žilou, trepanace hlavy, amputace končetin či překonávání nechutenství pomocí trubice v rektu rozhodně znějí jako pořádně morbidní zábava!

Lute Hero (Guitar Hero)

Slavný trubadúr, který cestuje po Evropě a zpívá písně o romantických příbězích se statečnými rytíři a ctnostnými pannami. Zní to skvěle? Aby ne! Vlastně jde o simulátor Marigolda ze Zaklínače – a to si necháme líbit. A jak dokázali Cornelius Link se svými skvělými variacemi na slavné songy, středověké hudbě sluší všechno.

A Distinguished Club of Murderous Gentlemen of the Kingdom of Sicily (Mafia)

Zaprvé se určitě shodneme, že středověké městské prostředí je ve hrách zoufale nevyužité. Zadruhé si představte klasický příběh obyčejného kapsáře, který se z otrhaného pohůnka bez cíle postupně vypracuje až na elegantního, charismatického šéfa největšího loupežnického spolku na celé Sicílii. Ovšem za jakou cenu?

Templar Knights: The Cross (Spec Ops: The Line)

Není pochyb, že středověk byl zatraceně brutální doba. Historici a sociologové se sice přou, jestli posttraumatická porucha trápila i bojovníky v minulosti, nic to ale nemění na skutečnosti, že lidský příběh, kde musíte čelit následkům svých rozhodnutí, se dá pojmout všelijak, nehledě na historické zasazení. A válečné zločiny nebyly o nic méně strašidelné v minulosti než dnes. Vklouznout tedy do kůže křižáka, který se svými bratry dobývá muslimské město, jen aby si postupně začal uvědomovat, kdo že je to tady vlastně ta zrůda, zní jako zatraceně zajímavá zkušenost.

Super Cavalier (Super Seducer)

Stejně jako Super Seducer 3, který se na Steamu moc dlouho neohřál, by Super Cavalier se svým velmi pochybným přístupem k tématům jako sexuální násilí, konsens nebo třeba hebefilie asi moc daleko nedošel. Středověký kmán zkrátka viděl vztahy mezi mužem a ženou maličko jinak moderní člověk. Ale upřímně, 500 let staré rady, jak sbalit nejhezčí selku ve vesnici, by pravděpodobně nebyly o nic absurdnější než nesmysly, které vycházejí z Richarda La Ruiny!

V našem podcastu padly i další nápady, ať už šlo třeba o středověkou verzi Silent Hillu, Bioshocku, nebo Heaven’s Vault, kde byste jako zvědavý mnich objevovali ruiny římské říše. Rozhodně doporučujeme poslechnout si celou epizodu, kterou najdete zde!