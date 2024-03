Nejčtenější články týdne – seriál pod Falloutu vykládá karty na stůl

10. 3. 2024 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Dlouho očekávaný seriál Fallout od Amazonu je konečně na obzoru. Fanoušci kultovní postapokalyptické série mají důvod k radosti i obavám. Seriál totiž z prvního plnohodnotného traileru vypadá dobře, jenže působí taky trochu diskutabilně – vyleze z toho totiž podobně kvalitní zábava jako bylo třeba nedávné seriálové The Last of Us od HBO? Fallout má vlastně i trochu podobnou premisu – přeživší se pohybují v nebezpečném světě radikálně změněném katastrofou. Fallout má však satiričtější, retro-futuristický nádech. Zájem o trailer ale byl, ostatně velice rychle se z toho stal jeden z nejčtenějších článků týdne.

