6. 3. 2024 15:30 | Podcast | autor: Redakce Games.cz

Máme rádi realistické hry, nebo se radši necháváme unášet na vlnách fantazie? Jaké realistické prvky nás baví a jaké nám naopak připadají mimořádně otravné? To vše a mnohem víc budeme probírat v dnešním Fight Clubu. U mikrofonů se sejde Pavel, Patrik, Šárka a Kuba, do diskuze se ale můžete zapojit i vy. Stačí nám napsat mail na adresu podcast@games.cz, případně své dotazy a připomínky posílat přímo do chatu během živého vysílání. Začínáme jako vždy v 16:00.