Respawn prý pracuje na nové hře ze světa Titanfallu

6. 3. 2024 8:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Nedávné propouštění ve vydavatelství Electronic Arts hodilo vidle mimo jiné do plánů studia Respawn. Podle informací herního novináře Toma Hendersona mělo studio zrušit chystanou neoznámenou hru ze světa Hvězdných válek s Mandalorianem v hlavní roli, což ovšem neznamená, že by vývojáři neměli co na práci.

Se spekulacemi, co by Respawn mohl kutit namísto střílečky z prostředí předaleké galaxie, přispěchal další novinář, Jeff Grubb. Ten tvrdí, že se studio pouští do vývoje nové hry ze světa Titanfallu, nicméně podle něj dejte o plnohodnotné pokračování s číslovkou tři.

Grubb v podcastu Game Mess Mornings tvrdí, že v Respawnu malý tým momentálně prototypuje nový projekt. Projekt podle jeho zdrojů vede Steve Fukuda, který šéfoval už vývoji prvního a druhého Titanfallu a předtím působil jako jeden z hlavních designérů série Call of Duty do Modern Warfare 2 z roku 2009.

Hodí se připomenout, že se ve světě Titanfallu odehrává i jedna z dalších her studia Respawn, multiplayerová střílečka Apex Legends, která ho hratelností připomíná hlavně po stránce rychlosti a svobody pohybu, jinak má ale s původní střílečkou s robotickými obleky společné jen máloco.

Jeff Grubb navíc zdůrazňuje, že nová hra nepůjde ve šlépějích Titanfallu ani z pohledu formátu multiplayerového titulu s příběhovou kampaní. Jeden singleplayerový titul už přitom měla EA zrušit loni v únoru – neoznámenou hru Titanfall Legends.

Respawn zároveň stále vyvíjí třetí hru ze série Star Wars Jedi, vedle toho spolupracuje na vývoji strategie ze světa Hvězdných válek se studiem Bit Reactor a zásobuje výše zmíněné Apex Legends novým obsahem.