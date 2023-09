Respawn dělá na pokračování Star Wars Jedi

25. 9. 2023 10:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

O tom, že by Respawn mohl pracovat na novém dobrodružství z předaleké galaxie, se spekuluje minimálně od letošního vydání Star Wars Jedi: Survivor. Potvrzení přišlo z úst samotného Camerona Monaghana, který v sérii ztvárňuje hlavního hrdinu, padlého rytíře Jedi Cala Kestise.

„Pracujeme na třetím díle. Je to opět velká výzva a hodně se diskutuje, co a jak. Nicméně věřím, že až bude vše hotovo, zase vám předvedeme něco skvělého,“ vysvětlil Monaghan na floridském Ocala Comic Conu. Jak bývá zvykem, stran toho, že se na hře pracuje, nevíme nic konkrétního.

Třetí zářez do jílce světelného meče Cala Kestise by mohl být docela jiný než jeho předchozí lapálie. Před několika dny totiž z Respawnu odešel Stig Asmussen, kreativní šéf série. Byť jej údajně nahradili zkušení kolegové, na konečné podobě Star Wars Jedi 3 by se to přeci jen mohlo docela podepsat.

Navíc bychom na pokračování nemuseli čekat nijak závratně dlouho. Respawn zvládá vývojový cyklus Star Wars her za tři a půl roku, tedy v polovičním čase, než v jakém se dělají současné tříáčkové hry. Zrzavý Jedi by tak na monitory a obrazovky mohl přisvištět na přelomu roku 2026 a 2027. A to uteče jako voda na Naboo. Jen doufejme, že si studio vezme k srdci děsný technický stav Star Wars Jedi: Survivor a protentokrát dostaneme méně rozbitou hru.