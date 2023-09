Star Wars Jedi: Survivor by po posledním patchi měl na konzolích konečně běžet v 60 FPS

7. 9. 2023 10:15 | Bleskovky | autor: Jan Slavík

Do akční adventury z Hvězdných válek Star Wars Jedi: Survivor dorazil nový patch zaměřený především na technickou stránku a výkon hry. Vedle řady drobnějších oprav a odstraňování bugů věnovali tvůrci péči hlavně optimalizaci – režim performance by na konzolích měl nyní být schopen udržet stabilních 60 snímků za sekundu a snímková frekvence by v režimu quality měla méně kolísat.

Zlepšení by se mělo týkat i počítačové verze, ale vývojáři nezmiňují moc detailů, jen uvádějí, že přidali „další vylepšení optimalizace a výkonu na PC, včetně podpory DLSS“. Kompletní seznam změn si můžete přečíst zde.