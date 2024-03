I přes propouštění se v EA stále pracuje na strategii ze světa Star Wars

Minulý týden jsme psali o propouštění v herním vydavatelství Electronic Arts, které se dotkne necelých 700 zaměstnanců, tedy asi 5 % z celkového počtu. Firma zároveň mění strategii a chce se více zaměřit na vlastní značky, sportovní tituly a online hry, respektive hry jako služby. Restrukturalizaci bohužel odnesla oficiálně neoznámená střílečka s Mandalorianem od Respawn Entertainment, fanoušci Hvězdných válek ale můžou zůstat klidní, protože to rozhodně nebyla jediná hra z tohoto světa, kterou vydavatelský dům do budoucna chystá.

Last week was difficult for the industry, and more so because of our strong relationships within the other teams at Respawn.

But for those asking, we are still hard at work, and our game was unaffected by last week's news.