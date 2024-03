EA vydala na Steamu několik svých klasik v čele se Saboteurem a Red Alertem

8. 3. 2024 16:30 | Novinky | autor: Adam Homola

EA se konečně probrala a začala na Steamu nabízet některé ze svých klasik, které byly dříve hůře dostupné. Hromadné vydání několika starších titulů není sice tak úplně bezprecedentní a šokující, ostatně některé z těchto kousků jsou dlouhodobě k mání třeba na GOGu. Ale pokud jste na Steamu jako doma a nechce se vám řešit jiné více či méně přátelské obchody a platformy, máte štěstí.

Konkrétně jde o tituly Sid Meier's Alpha Centauri Planetary Pack, Dungeon Keeper, The Saboteur, SimCity 3000, Command & Conquer Ultimate Collection. V něm najdete Red Alert 2 a 3, Tiberian Sun, Tiberium Wars s rozšířením Kane's Wrath, Command & Conquer: Renegade a často přehlížené, ale za mě osobně na svoji dobu nesmírně povedené Generals s rozšířením Zero Hour.

Od uvedení starých klasik od EA na Steam bych si ale osobně raději nic moc nesliboval – rozhodně to nemůžeme brát jako náznak her budoucích, tedy například druhého Saboteura. Jakkoliv zrovna ten by si nějaké vymazlené pokračování rozhodně zasloužil. Nemluvě o sérii Command & Conquer, která by se taky mohla nějakým způsobem vrátit.

Jak už padlo výše, vydání starších her od EA není samo o sobě úplnou novinkou, protože například zmíněný Saboteur je k mání na GOG, jenže tam ho koupíte za zhruba 450 korun. Na Steamu je teď k dispozici za asi 126 korun, protože je ve slevové akci. I za standardní cenu, ale bude pořád na Steamu za přibližně 250 korun.