Nejčtenější články týdne: Rozkrádání nové české hry

9. 8. 2020 16:00 | autor: Redakce Games.cz

Zničili, nebo nezničili piráti vydání české hry Someday You’ll Return? Toť otázka. Neoddiskutovatelným faktem ale je, že zrovna tohle téma se probojovalo až na vrchol nejčtenějších článků za uplynulý týden. A to s přehledem.

Nepřijde vám taky zvláštní, že se v roce 2020 pořád bavíme o pirátství, a to o pirátství rozsáhlém, které s sebou nese reálné negativní důsledky? Jeden by řekl, že v dnešní době bundlů a slevových akcí je něco takového už dávno za námi. Ale bohužel by řekl špatně. A tak se hry kradou i dnes.

