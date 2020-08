Prodeje Animal Crossing: New Horizons nadále raketově rostou

6. 8. 2020 14:25 | autor: Šárka Tmějová

Nintendo se pochlubilo finančními výsledky za druhý kvartál roku 2020, tedy období od začátku dubna do konce června. V herní branži tenhle časový úsek obvykle patří k těm klidnějším, ale kvůli celosvětové pandemii letos nebývale stoupl prodej hardwaru, konzolí i samotných her.

Switchů se tak za tři měsíce prodalo 5,68 milionu kusů, čímž se dostal na nějakých 61,44 milionu prodaných konzolí za celou svou existenci a ztrácí necelý půl milion na populární NES. Aby dohnal nejprodávanější domácí konzoli od Nintenda, Wii, musel by prodat ještě dalších 40 milionů kusů, což ovšem do budoucna určitě není nereálné.

Vzhledem k tomu, že dění ve světě v minulých měsících naprosto paralyzoval Covid-19 a miliony lidí uvěznil doma, patřilo hraní k oblíbeným způsobům trávení náhlého přebytku volného času. A mnoho hráčů zavítalo na svůj vlastní ostrůvek mezi milé sousedy.

O blahodárných účincích hraní Animal Crossing na duševní zdraví jsem psala i v jednom ze svých předchozích článků a očividně má podobný vliv i na ostatní, protože tenhle poklidný simulátor ostrovního života prodal za druhý kvartál přes 10 milionů kusů.

Dohromady zatím prodalo Animal Crossing: New Horizons 22,4 milionu kusů, což je zaprvé asi o deset milionů víc, než prodal předchozí nejpopulárnější díl série, a zadruhé to z něj dělá druhý nejprodávanější titul pro Switch hned za Mario Kart 8 Deluxe.

zdroj: Nintendo

Nintendo ve zprávě uvádí, že na více než polovině konzolí poprvé spuštěných v onom období bylo Animal Crossing spuštěné právě v den aktivace, což je podle něj důkaz, že je tahle oddechovka system sellerem. Tedy hrou, která vám prodá celou konzoli. Proti tomu nemůžu nic namítat, vzhledem k tomu, že jsem si sama Switch koupila právě kvůli lákavé nabídce Toma Nooka.

Všechno ovšem nešlo tak hladce, jak by mohly nasvědčovat předchozí řádky. Switch se kvůli pandemii potýkal s problémy ve výrobním řetězci a v některých zemích se konzole prakticky nedaly sehnat. Podle Nintenda by situace již měla být opět v normálu.

Stále je ovšem problém s cvičebním RPG Ring Fit Adventure, které navzdory potížím při výrobě prodalo 4 miliony kopií doplněných o ohebný kruh na pilates. Právě kvůli němu je „RPG na hubnutí“ stále nedostatkovým zbožím, a to i v českých obchodech, které další dodávku čekají až na konci září.

zdroj: Archiv

Co chystá Nintendo do dalších měsíců, stále není úplně jasné. Včera společnost oznámila port sedm let starého Pikmin 3 Deluxe z Wii U na Switch, na letošní podzim ale stále není známá žádná velká pecka, která by fanouškům Nintenda zařídila veselé Vánoce.

Na druhou stranu před pár dny vyšel Paper Mario: The Origami King ani ne dva měsíce po svém oznámení, takže se dá předpokládat, že se v rukávech schovávají nějaké další brzké novinky, jejichž čas teprve přijde.