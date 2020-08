Na Switch dorazí strategie Pikmin 3

6. 8. 2020 10:25 | autor: Pavel Makal

Na Switchi se v průběhu uplynulých let objevila celá řada portů her z Nintenda Wii U, jmenovat můžeme například druhou Bayonettu nebo osmý Mario Kart. Na některé jasné kandidáty ale zatím nedošlo, a zatímco já osobně se modlím za opětovné vydání HD remasteru The Legend of Zelda: The Wind Waker, hry, která původně vyšla už na GameCube, Nintendo nyní oznámilo, že se na Switchi již brzy objeví Deluxe edice Pikmin 3.

Značka Pikmin minimálně v tuzemsku rozhodně nedosahuje věhlasu jiných slavných jmen z portfolia japonského herního giganta, je to ale možná škoda. Pod roztomilým kabátkem se totiž skrývá real-time strategie, jakých na konzolích (a zejména na Switchi) rozhodně není přehršel. V roli kapitána ovládáte armádu desítek malých různobarevných pidižvíků, kteří mají různé silné a slabé stránky.

První dva díly vyšly v letech 2001 a 2004 na GameCube, ten třetí byl oznámen v roce 2008 na původní Wii, aby byl v průběhu vývoje posunut na novější Wii U. Třetí díl přinesl nové hratelné postavy a hlavně nové typy skřítků, kterým budete poroučet. Svou armádu ale nepovedete jen do bitev, pomůže vám i při řešení logických hádanek a hledání pokladů.

zdroj: Nintendo

Deluxe edice dorazí na Switch 30. října letošního roku. Kromě vylepšené grafiky přinese hlavně možnost projít celou příběhovou kampaň v kooperaci s kamarádem, zbrusu nové vedlejší mise (i ty můžete absolvovat společně), nové úrovně obtížnosti a také možnost zalockovat nepřátele. Navrátí se i multiplayer.

Nintendo slibuje režim pro hráče, kteří chtějí o něco pohodovější průchod a možnost zapnout si nápovědu. Do hry také přibude fotorežim, takže si krásy planety PNF-404 budete moci zachytit z různých nevšedních úhlů.

Co se týče ceny, vyjde vás Deluxe edice Pikmin 3 na plných 60 dolarů. Již nyní jsou v Nintendo e-shopu k dispozici předobjednávky.