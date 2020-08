Lariani nestíhají. Early Access Baldur's Gate III v srpnu nebude.

Série Baldur's Gate patří mezi ty nejpamětihodnější základní kameny žánru klasických RPG. První díl ságy ze světa Forgotten Realms vyšel v na herní legendy velmi plodném roce 1998, druhý díl s podtitulem Shadows of Amn následoval o dva roky později. V dalších dvaceti letech jsme se ale bohužel plnohodnotného nástupce nedočkali, plány na druhé pokračování s názvem Black Hound byly zrušeny a značka se připomínala jen konzolovými spin-offy a HD reedicemi.

I proto všechny pamětníky potěšila loňská zpráva o tom, že se Baldur's Gate vrátí, a to s plnou parádou. Třetí díl si pod svá křídla berou borci z belgického Larianu, tvůrci populární ságy Divinity. Bude stát na 5. edici pravidel Dungeons & Dragons s řadou úprav, které je pomohou přenést do herní adaptace.

Za zmínku stojí, že autoři stolního předobrazu vydali v loňském roce modul Baldur's Gate: Descent into Avernus, jehož děj se odehrává 100 let po událostech druhého dílu videoherní ságy. Ten třetí na události stolní hry přímo naváže.

Letos v červnu jsme se dočkali velkorysé hodinové ukázky přímo ze hry, která vypadá fantasticky, a stejně fantasticky zněl i příslib brzkého spuštění předběžného přístupu. Ten měl dle slov hlavy studia Svena Vinckeho začít už v srpnu, takže pokud se vám v posledních dnech tvoří v ústech větší množství slin a volné chvíle trávíte broušením zubů, vůbec se vám nedivím. Budete to ale muset ještě nějaký čas vydržet.

Good news and bad news. BG3 won’t hit August, but it’s just around the corner. We’ll be announcing the release date, as well as big news on the Panel From Hell alongside @geoffkeighley, @LarAtLarian and the Larian crew. Tune in Aug 18th. https://t.co/S1RlVpJ8yw pic.twitter.com/NCkrnHHpH0