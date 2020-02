Redakční pokec: Baldur’s Gate III

Windows Stadia

- Video autor: Redakce Games.cz

Mozkožrouti vám chtějí zbaštit mozek, my v redakci bychom vám chtěli sežrat pouze pár desítek minut vašeho času. Pokud je obětujete, dozvíte se, co si myslíme o Baldur’s Gate III, jejíž záběry byly představeny včera večer. Někdo je nadšený, jiný lamentuje – a my patříme spíš do prvního tábora.