Baldur’s Gate III má tahový soubojový systém. Připomíná Divinity: Original Sin

- Video autor: Václav Pecháček

Na PAX East došlo před několika hodinami k oficiálnímu odhalení Baldur’s Gate III včetně záběrů přímo z hraní. A protože se tady bavíme o studiu Larian, vlastně by nikoho z nás ani nemělo překvapit, že šlo o skutečné hraní, živé, před diváky, nikoliv pečlivě sestříhané a vypiplané video. A že hrál sám ředitel studia Swen Vincke. A že se nechal okamžitě zabít.

Pokud jste stream prozatím neměli čas či příležitost zhlédnout, možná byste tak chtěli učinit teď. Proto vám ho rovnou na začátek článku přiložím a následně rozeberu, co je v něm možné spatřit.

Stream stálo za to sledovat nejen proto, že byl plný vtipných emergentních momentů a že Vincke je překvapivě skvělý bavič, ale hlavně proto, že jsme se díky němu konečně dozvěděli podrobnosti o hře. A tím nejdůležitějším „detailem“ je asi skutečnost, že na rozdíl od prvních dvou dílů bude Baldur’s Gate III tahovou záležitostí.

Na jednu stranu je to samozřejmě překvapení, protože Baldury se vždycky hrály v realtimovém režimu s pauzou, který mladší hráči můžou znát například z Pillars of Eternity. Na stranu druhou nikdo zas tak moc šokovaný být nemůže, a to ze dvou důvodů.

Tím prvním je nedávná historie studia Larian, která se točí kolem dvou úspěšných RPG, Divinity: Original Sin a Divinity: Original Sin 2. A obě tyto hry využívaly excelentní tahové souboje s chytrým využitím prostředí a kombinace elementů. Larian je tedy v tahovém prostředí doma a možná se prostě chtěl držet svého kopyta.

Druhým důvodem jsou samotná pravidla Dungeons & Dragons, na nichž se hra (na rozdíl od série Divinity: Original Sin) zakládá. Když bojujete v „dračáku“, taky je všechno tahové, protože realtime by se na papíře kolem stolu aproximoval dost těžko. Vincke v závěru streamu prohlásil, že využití tahového systému umožní vývojářům lépe pracovat se zdrojovým materiálem a vytvořit hru věrnější D&D.

Mimochodem, pokud byste se báli, že procenta viditelná během soubojů nějak narušují základní esenci papírových pravidel: v pozadí je pořád házeno všemi možnými kostkami, hra akorát výsledné pravděpodobnosti spočítá za vás, abyste nemuseli dumat nad tím, jaká je vlastně šance, že vaše 2k6+1 přehodí soupeřovu 1k10.

Věrnost papírovým pravidlům je jedna věc, ale je nutné uznat, že třetí Baldur zatím skutečně působí velmi „divinitovsky“. Uživatelské rozhraní je podobné, například při plížení je zorné pole nepřátel znázorněné úplně stejně, to stejné se týká i přemisťování věcí nebo skákání. Do určité míry určitě půjde o Divinity: Original Sin 3 v jiném kabátku a s odlišným příběhem.

Ale to je právě ono – příběh. Ono je přece jen něco jiného, když se snažíte proniknout do příběhového pozadí světa Divinity a když se vracíte se zpátky na Mečové pobřeží, kde momentálně řádí zlotřilí mozkožrouti. Bylo fajn si zahrát za červenou ještěrku, ale tady se konečně můžu zase vcítit do starého dobrého drowa nebo půlčíka nebo klidně i nudného elfa.

Jasně, mezi milovníky fantasy už nad těmi tolkienovskými konvencemi kdekdo kroutí hlavou, ale vždycky je příjemné se k nim vrátit po něčem originálním. Je to jako vytáhnout nohy z nevšedních designových botasek a vklouznout zpátky do teplých, důvěrně známých bačkůrek.

Baldur’s Gate III rozhodně vypadá, že by mohla uspokojit narativní nároky všech fanoušků předchozích dílů. Je působivé, jak velký skok oproti Divinity udělaly dialogy – nyní v nich přímo vidíte postavy, s nimiž mluvíte, animované solidním motion capture a oživené naprosto vynikajícím dabingem, alespoň tedy v případě ústředních hráčských postav.

Opět si budete jako svého hlavního hrdinu moct vybrat již existující, vývojáři stvořenou postavu, která bude mít bohatší příběhové pozadí, vlastní úkoly a svět na ni bude reagovat konzistentněji, než pokud si svého reka vytvoříte sami, ačkoliv ani v tom vám nikdo nebrání. A ano, k dispozici bude i multiplayer, který byl v případě Divinity: Original Sin 2 naprosto úžasný, tak uvidíme, zdali podobně dobře sedne i Balduru.

Co se týče příběhu, všechno se tentokrát točí kolem illithidů. To oni podnikli strašlivý útok na bezbranné město, to oni unesli hlavního hrdinu a jeho budoucí kumpány, to oni jim všem nasadili do mozku červíky, kteří z nich mají za úkol udělat chapadlovitá monstra. Uvidíme, jestli se jim to podaří. Sarevok a Jon Irenicus by po svých zkušenostech s baldurskými klaďasy asi vsadili proti nim.

Ještě než se do rukou hráčů dostane plná verze, chystá se předběžný přístup, který by měl být otevřen ještě letos. Hra v něm nebude kompletní, například budou chybět některé rasy či povolání při tvorbě postavy a taktéž unikátních, dopředu vytvořených hrdinů bude méně.

Z úvodní ukázky to ovšem vypadá, že Larian ví, co dělá – a to, co dělá, není otrocky přesné pokračování Baldur’s Gate II, ale nová vize pro tuhle slavnou značku. Nová vize, která bude pro někoho až příliš podobná Divinity: Original Sin.

Ale i ti největší puristé musí mít radost z toho, že se opět budou moci podívat do svého oblíbeného světa, a to v krásné grafice a se skvělými hereckými výkony. Už to samo o sobě by mohlo vyvážit případné zklamání z tahového soubojového systému a celkové podobnosti předchozímu dílu studia Larian.