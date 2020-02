Podívejte se na uniklé screenshoty z Baldur’s Gate III

Windows Stadia

- Obrázky autor: Václav Pecháček

Dnes večer ve 21:00 studio Larian představí očekávané RPG Baldur’s Gate III a jak už je v herním průmyslu zvykem, na světlo světa unikly podrobnosti, které měly pravděpodobně ještě pár hodin zůstat skryté. V tomto případě tedy screenshoty, nejspíš přímo z gameplaye, který bude večer na PAX East prezentován. Pojďte se na ně podívat.

Chcete-li vidět původní zdroj, mrkněte na Imgur, kde se obrázky zhruba před hodinou objevily. Samozřejmě jde o nepotvrzený únik, ale obrázky vypadají tak důvěryhodně, že bych se divil, kdyby nebyly autentické.

Pojďme si je postupně rozebrat. A začneme rovnou chlápkem s obdivuhodně pěstěným vousem.

Na obrázku vidíme chlapíka jménem Gale a dialogové okno, které je jakousi kombinací Dragon Age: Inquisition a Divinity: Original Sin II. Inquisition (či libovolné jiné moderní RPG) se tu promítá z režijního pohledu – přímo vidíte člověka, s nímž vedete rozhovor, můžete sledovat jeho mimiku atd.

Z Original Sin II si hra bere nepřímé zobrazení dialogových voleb – nevíte, co váš hrdina doslova řekne, dokud to neřekne. Ovšem zatímco v Original Sin II byly vaše možnosti formulovány v přítomném či budoucím čase („Zeptám se ho, co je zač“), Baldur volí čas minulý, navíc v první osobě („Zeptal jsem se ho, co je zač“).

Že by byl celý příběh vyprávěný retrospektivně pohledem hlavního hrdiny? Je to možné. Stejný způsob vedení dialogu je patrný i v dalším rozhovorovém screenshotu, v němž se vyskytuje jakýsi velmi civilizovaně oděný démon nebo možná opravdu impozantní tiefling.

Hezké rohy. Hezká křídla. Tenhle chlapík zjevně může být vaším společníkem, jak ukazuje následující obrázek:

Je tedy pravda, že jeho rohy vypadají jinak než u krbu. A taky nemá křídla! Je dost možné, že nakonec půjde o jinou postavu. A pozor, existuje speciální dialogová volba pro elfskou hlavní postavu!

Další pravděpodobnou společnicí je dívka z rodu githyanki, který znají třeba veteráni Neverwinter Nights. Takový štíhlejší, roztomilejší Grinch.

Soudě dle následujícího screenshotu si kamera při rozhovorech občas vybere i hlavní postavu. Šokující, že? Ale musím říct, že já při výběru hrdiny asi zvolím méně… blonďato-elfíkovskou variantu. Mimochodem, všimněte si, že v pozadí stojí Gale. Pravděpodobně další člen družiny.

Zeptal bych se: „Kdo je ten krásný mladý muž, který připomíná císaře Emhyra ze Zaklínače 3?“ Ale nemusím, protože onen krásný chlapec z nějakého důvodu nosí úplně stejné šaty jako řečený ďábel. Asi to nebude tím, že oba nakupují v Háemku.

No a teď konečně nějaké záběry z boje. Co říkáte třeba na tenhle?

Bojujeme proti Droru Razglinovi. Nemám tušení, kdo to je, ale vidím uživatelské rozhraní silně připomínající Original Sin. Proč taky ne? Tam funguje nádherně. Jen jsme se s Jirkou v redakci bavili o tom, co znamená zobrazení procent: v pravidlech D&D se běžně operuje spíš s kostkami než procenty (i když se pochopitelně dá kostkami házet na procenta), takže co přesně se tady děje? Že by za vás hra dopočítávala, jak přesně se do výsledku promítnou všechny ty 2k6 a 1k8?

Další obrázek je ještě zajímavější, poněvadž poukazuje na existenci tahového režimu:

Vidíte? Nahoře je malým písmem napsáno „Turn-based“, na rozdíl od předchozího obrázku. Je tedy možné, že hráči dostanou na výběr: hrát Baldur III stejně jako minulé díly, nebo zvolit variantu podobnější Divinity. Díky modderům ostatně podobnou možnost dostali hráči Pathfinder: Kingmaker a můžu vám prozradit, že Jirka od té doby hraje už jenom tahově.

A co hořící psi? Máte rádi hořící psy?

Dostanete hořící psy.

Nakonec přiložím pár obrázků prostředí, které mluví samy za sebe. A ještě jednou vás pozvu ke sledování dnešního streamu na YouTube kanále Google Stadia. Najdete ho na konci článku.