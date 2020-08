Mobilní Diablo Immortal ukazuje záběry z hraní

4. 8. 2020 13:30 | autor: Pavel Makal

Diablo Immortal bylo odhaleno už před dvěma lety a dost možná máte stále v živé paměti vlnu negativních reakcí, které jeho představení spustilo. Ta měla dvě příčiny – jednak zklamání z toho, že se Blizzard raději nepochlubil plnohodnotným čtvrtým dílem série, jednak obavy z toho, že mobilní hra logicky nedokáže přinést stejný zážitek jako předchozí PC a konzolové iterace.

Své si užili i samotní vývojáři, které fanoušci na diskuzním panelu zahrnuli otázkami na to, zda se náhodou nejedná o opožděný aprílový žert a následně je vypískali za to, že hra nevyjde na PC. Přijetí komunity dále ilustrují i počty liků a disliků u videí na YouTube, loňský trailer má v současnosti skoro šest milionů shlédnutí a palec nahoru dalo jen 31 tisíc diváků, opačných reakcí ale vzbudil 761 tisíc. Nedůvěru vzbudil i fakt, že s Blizzardem na hře spolupracuje čínský gigant NetEase. Podle komunity totiž hrozí, že Immortal bude pouze reskinem jeho jiné mobilní značky s názvem Crusaders of Light.

zdroj: Curve Digital

Po necelých dvou letech jsme se nyní dočkali traileru, jenž ukazuje samotnou hratelnost a poskytuje i nějaké ty nové informace. Je sice cílený na čínský trh, což se projevuje některými kulturními specifiky (například absencí krve), i tak si z něj ovšem můžeme o Immortalu udělat zas o něco konkrétnější představu. K vidění je například uživatelské rozhraní, modely hrdinů i nepřátel, ale zajímavý je třeba i fakt, že se na scénu vrací Baal, jeden ze tří Prvotních zel, Pán destrukce a hlavní antagonista datadisku ke druhému dílu hry.

Známe také hrdinský ansámbl, který čítá šestku reků z Diabla 3. Chybí jen Witch Doctor, jehož příští osudy jsou zatím nejasné. Immortal bude podporovat hraní v kooperaci až šesti hráčů. Blizzard a NetEase v traileru lákají na to, že půjde o MMORPG, mezi další prvky, které se po analýze traileru podařilo zjistit, patří například denní questy nebo pravděpodobná přítomnost Riftů známých z Diabla 3.

Co trailer naopak nezmiňuje vůbec, je byť přibližný termín vydání. Pozorní fanoušci si povšimli, že celé video je poskládáno z nekonzistentních záběrů, zjevně pocházejících z různě starých buildů hry, což by mohlo naznačovat, že vývojáři zkrátka potřebovali vyslat ven ujišťující signál – na hře stále pracujeme.

Na další detaily si budeme muset ještě počkat, s ohledem na zrušení letošního Blizzconu je ale způsob jejich oznámení momentálně nejistý.