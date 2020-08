Project xCloud se v dohledné době na zařízeních Applu neobjeví

7. 8. 2020 16:30 | autor: Pavel Makal

Příchod Projectu xCloud lze z řady důvodů považovat za revoluci ve streamovaném herním obsahu. Microsoft službu integruje do ultimátní verze svého Game Passu, hned při startu nabídne velmi slušnou knihovnu podporovaných titulů a zkušenosti z loňské E3, kde jsem si sám mohl technologii osahat (byť v laboratorních podmínkách) říkají, že má softwarový gigant rozhodně dost velký tah na branku na to, aby uspěl tam, kde se nadějné Stadii od Googlu zatím tak úplně nedaří.

Jenže všechno není tak růžové, jak by si Microsoft (a uživatelé) přál. Project xCloud totiž sice startuje již příští měsíc, ale zatím pouze na zařízeních s operačním systémem Android. Dlouhodobé spekulace předpokládaly, že konkurenční společnost Apple by se k přijetí služby na svou platformu nemusela stavět tak pozitivně, a bohužel měly pravdu. Nad možností zahrát si Gears 5 nebo Hellblade na iPhonu či iPadu se zatím vznáší nejistota a vyjádření Applu mnoho pozitivních vyhlídek nenabízí.

Celý háček je v tom, že xCloud nabízí přístup k obsahu, nad kterým nemá Apple individuální dohled. V oficiálním vyjádření společnosti se říká, že App Store byl vytvořen coby bezpečné a důvěryhodné místo, kde mohou uživatelé objevovat a stahovat aplikace a tvůrci provozovat svůj byznys.

Před publikací jsou všechny aplikace podrobeny schvalovacímu procesu, který má chránit zákazníky a zároveň poskytnout rovné příležitosti všem vývojářům. Apple dodává, že si jeho zákazníci mohou užívat aplikace od milionů tvůrců a i herní služby rozhodně mohou na jeho platformě fungovat, pokud ovšem dokáží naplnit stanovené podmínky, včetně předkládání všech titulů k individuálnímu schválení.

Shodou okolností je to naprosto stejné vyjádření, které společnost Apple dala magazínu Bloomberg letos na jaře v souvislosti s dotazy na službu Apple Arcade, která na platformě fungovat smí, zatímco služby jiných firem mají problém.

K situaci se pro magazín The Verge vyjádřil samozřejmě i samotný Microsoft. Testovací období xCloudu pro iOS dle společnosti vypršelo a v současné době neexistuje cesta, jak službu na tuto platformu přinést. Microsoft se k postoji Applu staví velmi kriticky a označuje konkurenční firmu za subjekt, který osamoceně stojí v cestě využívání streamovacích služeb, jako je Game Pass.

Redmontská firma si dále stěžuje i na to, že se Apple k neherním aplikacím chová shovívavěji, a to i k těm s interaktivním obsahem. Připomíná také, že všechen software, který je v Game Passu obsažen, má samozřejmě udělený rating od institucí, jako je PEGI nebo jiné regionální ekvivalenty.

Ačkoli je Microsoft dle vlastního vyjádření odhodlán najít cestu, jak Game Pass na Apple dostat, čeká jej asi ještě dlouhá cesta. Pro to, aby mohly streamovací služby (nejen ta od Microsoftu, ale i Stadia nebo třeba Geforce Now) na iOSu fungovat, by totiž Apple musel změnit uživatelské podmínky App Store. Ty obsahují sadu pravidel, která jsou v přímém rozporu s filozofií streamování, jako je například nutnost, aby byla obě zařízení (odesílající i přijímající data) na jedné síti nebo to, že veškerý software a služby, které klient obsahuje, musí být spuštěny na hostujícím zařízení, renderovány na jeho obrazovce a nesmějí využívat API a platformní vlastnosti nad rámec těch, které jsou potřeba ke streamování vzdálené plochy.

Zařízení společnosti Apple vlastní zhruba 1,5 miliardy uživatelů, což je příliš velký kus koláče na to, aby si jej Microsoft, Google a další vlastníci streamovacích služeb mohli s klidem nechat ujít. Je tedy jisté, že budou hledat cesty, jak překážky překonat. Zároveň ale nelze očekávat, že k řešení dojde v dohledné době.