Hitmana 3 bude možné hrát ve VR z pohledu první osoby

7. 8. 2020 11:40 | autor: Václav Pecháček

Na Hitmana 3 se v redakci nebývale těšíme, zejména já s Adamem, protože čmucháme další zábavný LongPlay, kdy se vžijeme do někdy geniálního, někdy směšně neschopného nájemného vraha. Ale nečekali jsme, že se budeme moct vžít až tak moc. Třetí Hitman totiž bude hratelný ve VR.

A zřejmě to není žádný polovičatý přívěšek – zdá se, že skutečně bude možné hru přepnout do pohledu první osoby, stát se Agentem 47 a ustrašeně se rozhlížet, jestli vás náhodou nevidí ochranka, místo abyste měli o situaci krásný přehled z pohledu osoby třetí.

Je samozřejmě otázka, zda bude všechno fungovat takhle plynule. Trailer je spíše renderem než skutečnými záběry z hraní – je dost dobře možné, že ve finále budou lokace pro VR nějakým způsobem upravené a nebude možné jen tak, pomocí jediné animace, přepnout mezi obyčejným a VR zobrazením.

Je pozoruhodné, že ve VR budou dostupné nejen lokace přímo ze trojky, ale i ze zbytku trilogie, pokud si je importujete do nejnovějšího dílu. To dává dohromady více než 20 map plných vraždyhodných cílů a spousty různých příležitostí, jak je sprovodit ze světa, včetně toho oblíbeného, že jim do pití hodíte něco, z čeho se pozvrací, a na záchodě je pak utopíte v jejich vlastních žaludečních šťávách.

Hrát Hitmana ve VR by ve mně ovšem pravděpodobně vzbudilo nechtěnou empatii, protože mi je z brýlí na virtuální realitu většinou dost špatně – a pokud se bavíme o plynulém pohybu po VR světě, který ukazuje trailer, namísto nějaké teleportace nebo jiných kinetických ústupků, obávám se, že nebudu sám.

Virtuální realita pro Hitmana 3 byla prozatím oznámena pouze na PlayStation VR (informace od vývojářů ostatně pocházejí z PlayStation Blogu při příležitosti State of Play), ale je možné, že se objeví i na PC přes brýle třetích stran.

Uvidíme v lednu, kdy Hitman 3 vychází na PC a starou i novou generaci konzolí.