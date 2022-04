Nejčtenější články týdne – Polda 7 i podivný Západ

19. 4. 2022 7:09 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Dnešní doba je svým způsobem dobou návratů. Když se totiž může vrátit Max Payne, proč by se nemohl vrátit i Polda. Nebo obráceně? Skoro to vypadá, že dnes už prakticky neexistuje značka, která by se nedala nějak vzkřísit. Někomu se to povede ve formě remasteru či remaku, jiný vydá rovnou pokračování. A právě to je případ kultovního českého Poldy, který se po letech přeci jen vrátil, a to v překvapivě povedeném sedmém dílu. A hned z toho byl ten vůbec nejčtenější článek týdne.

