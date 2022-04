Vývojáři Oddworld: Soulstorm jsou zničení ze zařazení na PS Plus. Nemají k tomu ale jediný důvod

15. 4. 2022 14:00 | Komentář | autor: Aleš Smutný

Dostat se do nabídky PlayStation Plus může být pro vývojáře výhodné: Však by to asi taky nedělali, pokud by v takovém kroku neviděli potenciální zisk. Lorne Lanning a jeho vývojářský tým Oddworld Inhabitants ale zpětně dohody se Sony litují.

Jak si možná vzpomínáte, Oddworld: Soulstorm vyšel na PlayStationu 5 zdarma v rámci PlayStation Plus v dubnu 2021 a šlo o jednu z prvních her, které bylo možné takto bez placení na PS5 získat. A pro vývojářský tým se zdála být nabídka Sony lákavá. V době, kdy přišla, totiž finišoval vývoj hry a tým postrádal potřebné peníze a lidi na její dokončení.

V rozhovoru pro Xbox Expansion Pass (via Eurogamer) Lanning doslova říká, že finanční nabídka Sony převyšovala odhady studia na to, kolik by hra mohla vydělat, a umožnila hru dokončit. Tým totiž předpokládal, že prodá 50 až 100 tisíc kopií. Jenže pak přišel covid a zpozdil vydání, které se posunulo o tři měsíce.

A tady přichází na řadu podivný Lanningův myšlenkový řetězec. Podle něj se během oněch tří měsíců zvýšil počet konzolí PS5 na trhu, a protože jejich hra byla „zdarma“, všichni si ji během lockdownů stahovali. Konečné číslo stažení prý dosáhlo 4 milionů. A to prý členy studia doslova srazilo na kolena. Z kontextu rozhovoru vyplývá zvláštní věc: Lanning a studio si myslí, že mohli prodat když ne 4 miliony kopií, tak aspoň nějaké ty miliony, ne desítky tisíc, jak původně předpokládali.

zdroj: Oddworld

Lanning, a to je potřeba podtrhnout, jedním dechem dodává, že Sony týmu nijak neublížila a na její straně není žádná chyba, nicméně taky uvádí, že celá dohoda byla pro studio nakonec nevýhodná. K čemuž moderátor Xbox Expansion Passu (ano, je to trochu nápadné) dodává, že se potvrzuje, že je rozdíl v předplatitelských službách a nabídce her zdarma.

Je ale třeba se zastavit nad Lanningovým uvažováním. Domněnka, že by Oddworld: Soulstorm prodal byť třeba jen milion kopií, je v tomto případě naprosto nesmyslná, především pokud vychází pouze z faktu, že si hráči dohromady stáhli 4 miliony kopií. V první řadě, hra nebyla kritiky ani veřejností přijata nějak nadšeně. V naší recenzi jí dal Vašek 6/10 a kritizoval mnoho bugů, problematické ovládání a design. Průměrné hodnocení na Metacritic je 66 % od kritiků a 6,4 od uživatelů. Což nezní zrovna jako skóre potenciálního prodejního hitu.

Myšlenka, že každá stažená hra z PS Plus se rovná prodané kopii, je zkrátka absolutně chybná. Asi každý z vás zná situaci, kdy si hru z PS Plus (nebo z Xbox Games with Gold, případně z Epic Games Store) vložil do knihovny, stáhnul a buď nikdy nezkusil, nebo třeba jen na chvíli vyzkoušel.

Osobně jsem to měl s Oddworldem přesně takhle a určitě jsem nebyl sám. Vím, že kdyby hra nebyla na PS Plus, peníze bych za ni nedal, zvlášť ne poté, co jsem si přečetl Vaškovu recenzi a řadu dalších kritických textů. V tomto mi přijdou Lanningovy stížnosti hodně pokrytecké anebo naivní.

Sám vývojář říká, že Sony studiu nabídla víc, než jaká byla jejich očekávání z celkových prodejů hry, takže dle svých kalkulací rozhodně neprodělali. A odvozovat počet prodaných kopií od počtu stažení ve chvíli, kdy je vaše hra zadarmo v rámci předplatitelské služby, a svádět to na fakt, že se během tří měsíců navýšil počet špatně dostupných konzolí, je prostě krátkozraké a mylné.