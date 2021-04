Jak hodnotí ve světě – Oddworld: Soulstorm

9. 4. 2021 16:30 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Oddworld: Soulstorm vyšel již 6. dubna a naše recenze nikde. Jak to? No, ani ve světě tomu není jinak. Tvůrci zkrátka neposlali hru recenzentům s předstihem, a tak Metacritic zeje prázdnotou. Nám klíč pro jistotu neposlali vůbec, takže musíme využít příležitosti a hrát hru díky předplatnému PlayStation Plus, kde je verze pro PS5 přístupná bez dalších poplatků. Ale pokud už se vám nechce čekat na naši recenzi, níže naleznete pár verdiktů těch nejrychlejších zahraničních novinářů.

„Čím víc snahy dáte do objevování toho, co hra nabízí, tím víc si ji užijete. Jednou z nejlepších částí Soulstormu je vylepšený systém pohybu. Rychlé dvojskoky napravují mnoho problémů, které se táhly s předchozími díly série. Umožňují vám snadno překonávat komplikovanější sekvence. I systém posednutí (prostředek k řešení hádanek, kdy ovládnete nic netušícího nepřítele) je stále zábavný, nápaditý a otevírá dveře designu. Oddworld: Soulstorm je působivá hra s několika málo problémy, které ji drží zpátky. Nikoho neohromí, ale je hodná vašeho času i peněz.“

„Oddworld: Soulstorm je nejlepší 2D stealthová logická adventura všech dob. Od její variability ve skvěle zpracované hratelnosti po rozlehlé úrovně žadonící po opakované návštěvě jde o neuvěřitelné dobrodružství, navíc s poměrně dojemným příběhem.“

„Nejenomže Oddworld: Soulstorm miluji, já také hluboce respektuji jeho vizi. Lorne Lanning a jeho tým si dali na čas, aby vytvořili neuvěřitelně vyladěnou hru určenou fanouškům jejich série. Ale je to taková zábava s tak poutavým příběhem, že i ti, kteří nikdy nehráli žádnou z Oddworld her, se budou skvěle bavit s roztomilými postavami, precizním ovládáním a chytrými hádankami. Na tuto hru jsme čekali věčnost, ale rozhodně se to vyplatilo.“

„Oddworld: Soulstorm je pokrokem od předešlých her série v každém aspektu, což je jak jejím největším úspěchem, tak i zdrojem jejích problémů. Komplexnost a variabilita lokací je chvályhodná, stejně jako množství nástrojů, s nimiž se vypořádáváte s mnohými nástrahami a nepřáteli. Ale spousta systémů společně nefunguje moc spolehlivě nebo neodpovídají s potřebnou rychlostí, což společně tvoří zážitek, který je jen vzácně tak zábavný, jak bylo zamýšleno.“

„Oddworld: Soulstorm je mnohem víc než jen návratem vydělávajícím rychlé peníze, jak mívá herní průmysl poslední dobou ve zvyku. Je to zcela předělaný zážitek schopný zachytit atmosféru klasiky a zároveň být svěží s náměty, které jsou dnes stejně relevantní jako před 20 lety. Takhle se mají dělat remaky.“

Eurogamer – bez číselného hodnocení

„Abeův Exoddus z roku 1998 dostal v tomhle lehce nesourodém dobrodružství štědrý upgrade.“

Game Informer – rozpracovaná recenze

„Oddworld: Soulstorm je víc než čímkoliv jiným rozšířením Abe’s Oddysse s několika vylepšeními a přídavky, u nichž ještě nevím, zda jsou dobré nebo ne. Skvěle se bavím a těším se, jak se to celé dál vyvine.“

zdroj: Oddworld