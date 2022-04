Meta má problém. Mladé lidi podle nové studie moc nezajímají metaverza

14. 4. 2022 17:00 | Novinky | autor: Adam Homola

Facebooku, respektive společnosti Meta, musí jít z podstaty jeho byznysového plánu o všechny. Miliony uživatelů jsou málo, musíte mít miliardy. Jenže zrovna Meta naráží na dlouhodobý problém s klesajícím zájmem mladých lidí, říkejme jim třeba generace Z, tedy lidé narození zhruba mezi lety 1997 a 2012. A právě ti v posledních letech rostoucí zájem o Facebook a Instagram rozhodně nevykazují a s virtuální realitou, přesněji řečeno metaverzem neboli virtuálním světem, kde můžete trávit alternativní život, to u nich asi o moc lepší nebude.

Alespoň to naznačují data nového výzkumu Piper Sandler, která tvrdí, že polovina oslovených teenagerů si metaverzem není jistá nebo o něco takového nemají vůbec žádný zájem. A také si neplánují koupit VR headset.

Necelá třetina teenagerů prý VR zařízení vlastní, ale jen pět procent ho používá denně. Z oslovených teenagerů nevlastnících VR headseat si ho plánuje koupit pouze devět procent. Na kompletní data se můžete podívat v tomto PDF.

Osobně už do generace Z sice nepatřím, ale VR headset také nemám a ve svém okolí znám jen minimum lidí, kteří to mají naopak. A jen někteří z nich ho občas používají. Samozřejmě zde všichni, včetně Meta, naráží na typický problém vejce – slepice, aneb dokud na to nebude celá plejáda super zážitků, nejspíš se to moc nerozšíří. Ano, Beat Saber je sice skvělý, ale to je jen jedna hra.

Jistou překážkou, pro mladé i staré, může být i samotná technologie virtuální reality. Mít na hlavně leckdy nepříliš pohodlnou helmu není žádná výhra, nemluvě o uživatelské nepřívětivosti celého nastavení, prostorové náročnosti, kabelech a podobně. Až se podaří VR smrsknout do podoby větších brýlí, které budou spolehlivé, kvalitní a hlavně cenově opravdu dostupné, bude to celé o něčem jiném.