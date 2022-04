LongPlay – Crusader Kings III – Ragnar je Král králů

14. 4. 2022 13:30 | Video | autor: Redakce Games.cz

Opět se vracíme k velkému kulturnímu experimentu: vytvořit hybridní česko-severskou kulturu v srdci Evropy 9. století. No, spíše desátého, vzhledem k tomu, jak nám to sbližování nejde. Náš rod má ovšem ve svém čele Krále králů, slovotepce a flagelanta, mistra intrik i adepta vědeckých disciplín, sériového vraha i benevolentního vládce, který odmítá jíst guláš z dětí (ano, to se opravdu stalo). Prostě, hrajeme za stále jen šestatřicetiletého Ragnara, pod nímž české království vzkvétá, pohlcuje své polské sousedy a potlačuje jednu vzpouru za druhou. Společně s ním se šíří severská víra Asatrú, kterou koneckonců také chceme někdy zreformovat.

V tomto díle snad zodpovíme několik palčivých otázek. Dožije se Ragnar úctyhodného věku? Potlačíme zbytky polské národní identity? Stihneme pozabíjet dost křesťanských vládců, aby se k nám některý z nich nevydal? Přežijí kainité v Anglii? Bude náš levoboček na trůnu východofrancké říše? A budou se mezi sebou zase zabíjet naše milenky a konkubíny? Kdo z našich mnoha potomků, pojmenovaných po divácích předchozích vysílání usedne na trůn? Na něco z toho vám snad odpoví náš dnešní stream od 14:00 na našem Youtube.