Nejčtenější články týdne – pohoda, klídek a Žižka

1. 8. 2022 7:08 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Jakkoliv jsou hry často o konfliktech, v uplynulém týdnu to vyhrál jeho opak. Tedy relaxační hry, respektive hry, u kterých se snažíme v redakci si alespoň trochu odpočinout. Často přitom nejde o tituly k relaxaci přímo určené k relaxaci, takže výběr je více než pestrý. Do článku o relaxu by přitom hezky zapadl i druhý nejčtenější článek týdne, a to dojmy z předběžného přístupu železničního tycoonu Sweet Transit. A jestli tam zapadne i chystaný herní Žižka, se teprve uvidí.

Nejčtenější články týdne

Redakce doporučuje

Videa