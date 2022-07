Konec krásné záhady. Už víme, kde se vzal tajemný kostel v Nier: Automata

31. 7. 2022 9:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Posledních několik dní jste mohli žít naprosto nádhernou záhadou, s jakou se ve světě videoher moc často nesetkáváme. Internetem kolovaly záběry z pět let staré hry Nier: Automata, konkrétně z lokace, kterou nikdo nikdy nenavštívil a nebyl schopný ji doteď odhalit. Až na jednoho hráče, který se o vše podělil na Redditu.

Komunita přispěchala s mnoha spekulacemi, nejčastěji se lidé domnívali, že jde o modifikaci nebo škádlení od samotného tvůrce hry, vývojáře Yoko Tary. Vyloučit se nedalo nic, i když moderská komunita tvrdila, že upravit takovým způsobem Nier: Automata není v tuto chvíli možné. A kdyby se to náhodou někomu povedlo, byl by to borec otevírající budoucím modifikacím dveře dokořán.

Pravda nakonec vyšla najevo: Skutečně šlo o modifikaci. Uživatel Redditu sadfutago, který celou dobu dělal hloupého, když se dožadoval pomoci s odemčením neznámé lokace svému kamarádovi, sdílel odkaz na Twitch, kde byl odvysílán průchod novou lokací a přiznání, že se jedná o mod.

Tříčlenný tým dokonce sdílel psané přiznání s vyjádřením jednotlivých členů týmu k celé situaci. Mají samozřejmě radost z toho, jakou se jim podařilo stvořit záhadu a jak přitom stmelili komunitu. Zároveň se ale i omlouvají za zmatení, nikdy neměli v úmyslu zosobňovat tvůrce hry a celá mystifikace měla trvat jen 2-3 dny. Nikdo z týmu nečekal až takový humbuk.

Někdo může být skutečností zklamán, ale pravdou je, že se tvůrcům modu povedlo něco doposud nemožného. Hodlají své nástroje uvolnit zdarma ke stažení, což znamená, že v budoucnu můžeme čekat příval modifikací hry Nier: Automata, o kterém se jejím fanouškům už ani nesnilo. Sami tvůrci kostela vypustí první připravované mody v blízké budoucnosti.

Dle mého zasluhují pochvalu nejen za to, že dokázali prolomit hru, nad kterou si moddeři lámou zuby dlouhých pět, ale především za to, jakým způsobem tuto skutečnost komunikovali se světem. Protože záhada a její postupné prohlubování skvělým způsobem okořenila jinak chudé herní léto.