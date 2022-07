Podivuhodný případ neznámé lokace v Nier: Automata je čím dál podivuhodnější

28. 7. 2022 13:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Před pár dny došlo ke gigantickému výbuchu zvědavosti hráčské komunity točící se okolo hry Nier: Automata. Někdo, kdo na Redditu vystupuje pod přezdívkou sadfutago, začal náhodně sdílet videa z části hry, kterou nikdo jiný nikdy neobjevil. To by ještě nebylo až tak zvláštní jako fakt, že ani teď, po několika dnech, se do stejné oblasti nemůže nikdo jiný dostat.

Sociální sítě jsou proto plné spekulací a sadfutago je zavalený žádostmi o další a další videa. Mnozí to celé považují za podvod, že prý nejde o oficiální část hry, ale o jakousi modifikaci. Jenže v případě, že by o mod skutečně šlo, byl by sadfutago prý génius. Nier: Automata se totiž moc modifikovat nedá a jeho schopnost přidat do hry nové lokace by byla zlomovým okamžikem pro celou modderskou komunitu.

Sadfutago od původní zprávy sdílel ještě několik videí, v nichž se dostává dál a dál v oblasti, která vešla ve známost jako kostel. O několik videí dál se uživateli podařilo otevřít truhlu, což rozzuřilo do té doby nečinného nepřítele, s nímž si hráč ve videu neporadil.

A new video has been posted where the player opens the locked chest in the room, revealing new storyline elements and an encounter with a new enemy. None of these assets exist on any known datamined build of the game across PC or PS4 and can't be replicated by known modders yet. pic.twitter.com/tvx0WojS2o — Lance McDonald (@manfightdragon) July 28, 2022

V dalším videu už se mu ho podařilo pokořit a nyní jsme v bodě, kdy se snaží interagovat s ptačím pítkem, ale opět neúspěšně. Dataminer Lance McDonald, který loni odhalil tajemství hry, které sám tvůrce hry Yoko Taro označil za úplně poslední, tvrdí, že některé assety viděné ve videu nejsou v souborech hry k dohledání.

Část textu, která se objeví po otevření truhly, se nicméně objevuje jinde ve hře. Zmíněné pítko je dokonce ze hry Nier Replicant a obsahuje identické otázky, na něž je potřeba odpovědět jediným správným způsobem, aby se něco stalo. Sadfutago na posledním videu odpověděl nesprávně a komunita nyní čeká, co se stane, až podle rad diskutujících odpoví správně.

A new video has been posted showing that after defeating the weird enemy, the player can interact with a bird bath, an asset which has been ported over from the game Nier Replicant, including the same questions that need to be answered in that game. He answers incorrectly. pic.twitter.com/mhQxO3HELa — Lance McDonald (@manfightdragon) July 28, 2022

Celé sadfutagovo vystupování je ale velmi podivné. Ve videích to vypadá, že neumí moc hrát, jeho angličtina má velké mezery, na dotazy komentujících moc neodpovídá, ale tu a tam někomu pochválí jeho fanouškovský obrázek. Případně sám vystupuje jako běžný diskutující, který reaguje na své vlastní posty s tím, že se jedná o vystřižený obsah nebo mod. Že by se zapomněl odhlásit z účtu předtím, než se pokusil přitopit pod vlastním podvodem?

Mnozí si myslí, že jde o účet samotného autora Nieru. Yoko Taro si z nás všech tak možná jen pěkně střílí a dělá hře výbornou mediální kampaň před jejím říjnovým vydáním na Switchi. Vývojář ostatně konečně zareagoval na žádost jednoho z fanoušků a vyjádřil se k situaci na Twitteru. Jeho vyjádření ale jen vyvolává další otázky.

The person who posted this on Reddit just accidentally posted a comment under their main account pretending to be a bystander. No idea HOW they made this video still but it's clearly not what they say it is, they're lying about the situation. pic.twitter.com/Rc0q50DPLI — Lance McDonald (@manfightdragon) July 27, 2022

„Jedná se o misi, která byla v průběhu vývoje zrušená, mistře Taro? Prosím, požehnejte nás svým vhledem!“ dožaduje se na Twitteru informací uživatel JacobZjv. A Yoko Taro odpovídá: „Chcete můj vhled? V tom případě najdete odpověď na mém Twitteru. Děkuji.“

O den později na svém Twitteru sdílel následující zprávu v lámané angličtině s několika překlepy: „Vážení sledující, včera se počet mých sledujících zvýšil o 1 000. Ale nejsem tím, koho čekáte. Běžně netweetuji v angličtině. Protože jsem tak hloupý. A miluji klobásy a pivo. S pozdravem.“ Co si z toho máme odnést, kromě toho, že je mu němčina patrně sympatičtější?

Ve svém příspěvku Yoko Taro nasekal několik chyb, abychom skutečně věřili, že jeho angličtina není dobrá. Stejně jako ta uživatele sadfutago. Spekulativní záběry nepotvrdil ani nevyvrátil. Pokud assety z videí nejsou v souborech hry dohledatelné a hru není možné takovým způsobem modovat, pak se naskytuje snad jediné vysvětlení – musel je vytvořit člověk, který má přístup k vývojovému buildu a může do něj libovolně zasahovat.

Nevím, jak vy, ale já žhnu touhou dozvědět se, kde je pravda! Doufejme, že se celá tato nádherná záhada jednoho dne vyřeší místo toho, aby zůstala navždy nevyřešená.