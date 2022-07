Nier: Automata i po pěti letech odkrývá dosud neodhalené tajemství vzbuzující vášně

Vynikající hra Nier: Automata od Platinum Games letos v březnu oslavila své již páté narozeniny a navzdory letům v ní miliony hráčů zjevně stále neodhalili úplně vše. Již před rokem a půl jsme psali o úplně posledním tajemství, jehož pravost i konečnost potvrdil sám šéf vývoje Yoko Taro. Už jenom to vzbuzuje nedůvěru nad nejnovějším nálezem.

Začalo to docela nevinně již před měsícem, kdy se uživatel sadfutago (odtud dál pozor na spoilery) odebral na Reddit s cílem zjistit, jak se má dostat do specifické oblasti, z níž pořídil i obrázek. Hrál totiž s kamarádem, on sám do oblasti pronikl, ale jeho kamarádovi se to podle instrukcí nepodařilo.

Diskutující byli nedůvěřiví, neboť poslední tajemství již bylo odhaleno. Ba co víc, nikomu dalšímu se do stejné místnosti v oblasti Copied City blízko konci hry ještě nepodařilo dostat a nikdo o ní nikdy ani neslyšel. Lidé chtěli větší důkaz než fotku. Chtěli video. A dostali ho.

The user has posted a follow-up video showing the secret area in far more detail. It features an unseen cutscene on top of everything else. The voice-over used is recycled from elsewhere in the game. The game also for some reason has the "item" and "door" arrow prompts disabled. pic.twitter.com/UvDpTE2hQ0