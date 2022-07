GTA VI má mít hispánskou protagonistku, Rockstar obrušuje hrany

28. 7. 2022 12:15 | Novinky | autor: Pavel Makal

Od vydání Grand Theft Auto V uplyne letos v září dlouhých devět let a nástupce tohoto krále žánru městských akcí je stále v nedohlednu. Rockstar si velmi rychle uvědomil, že GTA Online představuje slepici schopnou snášet zlatá vejce na dlouhé roky dopředu, a tak se skoro dekádu stará hra došourala už na třetí generaci konzolí. Místo příběhových rozšíření do singleplayeru nebo Red Dead Redemption II si tak můžete leda koupit další Shark Card a utrácet ve virtuálním Los Santos a přilehlém okolí.

O GTA VI se dosud mluvilo jen v náznacích a spekulacích, které bohužel naznačovaly, že má vývoj zásadní problémy a rozhodně nepostupuje tak hladce, jak by si Rockstar představoval. Firmu navíc opustil Dan Houser, jeden z otců zakladatelů a vůdčí kreativní osobnost, která měla na podobu série městských akcí významný vliv. Rockstar se mimo jiné potýká s pověstí firmy, která kvalitu svých her vykupuje extrémním pracovním nasazením, crunchem a mnohdy toxickou atmosférou na pracovišti.

Jak se ale zdá z článku Jasona Schreiera, který publikoval server Bloomberg, firma se chce výrazně proměnit, což se týká nejen vnitřních postupů, ale i celkové prezentované image. Z nové verze GTA V zmizely potenciálně transfobní narážky, firma snížila rozdíly v platech mužů a žen a v GTA VI údajně vůbec poprvé v rámci 3D dílů série dostaneme ženskou hlavní protagonistku. Naposledy jste si v GTA mohli zahrát za ženu v prvních dvou dílech viděných z ptačí perspektivy, kdy volba postavy na hratelnost neměla pražádný vliv.

Podle Bloombergu bude mít GTA VI dvojici hlavních hrdinů, respektive hrdinu a hrdinku, kteří mají připomínat slavný příběh o Bonnie a Clydovi. S ohledem na to, že ženská polovička dua zloduchů bude mít hispánský původ, se nabízí otázka, zda se náhodou nevrátí stará známá Catalina z GTA III a GTA: San Andreas. Vzhledem k tomu, že se má šestý díl odehrávat ve fiktivní verzi Miami (tedy ve Vice City), možná se opět vrátíme zpět v čase do doby, kdy se tahle divoženka teprve poznávala se svým milým Claudem.

zdroj: Rockstar

Rockstar původně plánoval do nového dílu vetknout obří kus Severní a Jižní Ameriky (hra ostatně vznikala pod kódovým označením Project Americas), nakonec ale na začátku dostaneme zmíněnou fiktivní verzi Miami a Rockstar bude herní svět zvětšovat v průběhu dalších měsíců po vydání, z čehož vyplývá, že by se z GTA VI mohla vyklubat live service hra.

Analytici předpokládají, že by se GTA VI mělo na trhu objevit někde v roce 2024, tedy celých 10 let poté, co na něm Rockstar začal pracovat. Studio ale zatím hru ani oficiálně nepředstavilo a po zkušenosti s Red Dead Redemption II se snadno může stát, že první ukázku budou od vydání dělit i více než dva roky. Možná nás Rockstar letos ještě překvapí, se svým věhlasem se ani nemusí spoléhat na žádné herní akce. Stačí dát obrázek na sociální sítě a internet spolehlivě imploduje.