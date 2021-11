Vývoj GTA VI má údajně problémy. Dostaneme místo něj remaster Red Dead Redemption?

1. 11. 2021 14:20 | Novinky | autor: Pavel Makal

Vzpomínáte na staré dobré časy, kdy Rockstar střílel do světa jednu hru za druhou? Kde ty loňské sněhy jsou! Od vydání posledního dílu GTA uplynulo v září už osm let, a ačkoli ho Rockstar ždíme, co to jde, a hodlá ho přinést už na třetí konzolovou generaci, začíná se hra i fanouškům pořádně zajídat a mnohem víc by ocenili informace o pokračování.

To je ale patrně pořád v nedohlednu. Alespoň to říkají informace francouzského magazínu Rockstar Mag, který platí za důvěryhodný zdroj novinek točících se kolem her tohoto vývojářského studia. Nyní říká, že Grand Theft Auto VI je ve vývojovém pekle a projekt byl kompletně restartován poté, co Dan Houser opustil společnost.

Od roku 2019 se prý opakovaně měnil celý příběh hry. Původně chtělo vydavatelství Take-Two představit nový díl už v loňském roce, momentálně ale vůbec není jisté, kdy k tomu dojde. GTA VI údajně provází největší chaos v historii Rockstaru, horší, než tomu bylo kdysi v případě prvního Red Dead Redemption.

Právě kovbojské drama z roku 2010 se má dle informací Rockstar Magu dočkat remasteru, zatím ovšem není jasné, na jaké platformy dorazí. S ohledem na to, že je jeho vydání ještě daleko, se dá počítat s PC a současnou generací konzolí.

Rockstar k remasteru údajně přistupuje podobným způsobem jako k blížící se Grand Theft Auto: The Trilogy - Definitive Edition, nepůjde tedy jen o pouhé navýšení rozlišení, ale měli bychom se dočkat i grafických vylepšení a modernizace hratelnosti.

Všechny uvedené informace je třeba brát s rezervou, nepocházejí z oficiálních zdrojů a nepředpokládáme, že by je Rockstar v budoucnu potvrdil či vyvrátil. Nezbývá než počkat na onen magický okamžik, kdy na sociálních sítích začne firma lákat na zásadní odhalení, které snad konečně nebude jen dalším balíčkem do GTA Online.