Filmový Jan Žižka ve svém novém traileru opět láká i na videohru

27. 7. 2022 17:00 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Filmovým trailerům se na Games věnujeme buď u produktů, které mají inspiraci ve hrách, popkulturně se s hrami překrývají a nebo… se prostě věnují Janu Žižkovi a na konci upozorňují, že se můžete těšit i na hru spojenou s filmem, která vyjde na PC a konzole. Což je asi to nejlepší na samotném traileru.

Upřímně, byl bych raději, kdyby ukazoval samotnou hru, ale o té toho stále víme jen málo. Vývojářům držím palce, protože bude chtít um vykřesat z filmového příběhu něco víc, a to jak z hlediska zápletky, tak i vlastní hratelnosti. Jestli zním k filmu kriticky, je to tím, že nový trailer plně ukázal zápletku filmu a… nevypadá to dobře.

Jakkoliv oceňuji herecké kvality Bena Fostera, Tila Schweigera i Michaela Cainea, ti první dva excelují v nezávislé, respektive lokální tvorbě a je zjevné, že společně s matadorem Cainem si sem přišli vydělat na chleba. Od prvních momentů je vidět, že režisér Jákl pracoval s omezeným rozpočtem, což ale není nic špatného, dnes najít peníze na historický film není snadné, pokud se nejmenujete Ridley Scott. Problém tkví v tom, že je velmi těžké oprostit se od toho, že jde o české, potažmo evropské dějiny, a jejich velmi svéráznou interpretaci spojenou se zjevně rutinním scénářem. Protože trailer, jak je dnes dobrým zlozvykem, ukazuje chronologicky velkou část děje.

zdroj: Bioscop

Hlavní zápletka spočívá v tom, že Evropa je zničená válkami a jediný, kdo ji může zachránit a dokonce sjednotit, je Jan Žižka. A to tak, že unese Kateřinu, neteř francouzského krále a budoucí manželku Jindřicha z Rožmberka. Což naštve krále Zikmunda, protože Zikmund musí být ve všem, co se týká Čech, přece záporná postava. Jaký to dává smysl? Netuším, protože někdo vzal hrstku historických postav a navlékl je na podivnou zápletku. Stejně jako se rozhodl nesmyslně dát do traileru scénu, jak Žižka přijde o oko, což je zrovna věc, na kterou se leckterý divák mohl těšit.

Historická autenticita tu bere za své, ale je zjevné, že tvůrci se inspirovali v bojích Žižky s Jindřichem. Sice nešlo o Evropu, ale o majetek, jenže mnohdy chtějí filmaři svému dílu vtisknout punc větší naléhavosti a významu. Přitom by příběh nepřátelství Žižky s Jindřichem fungoval stejně dobře i bez obezliček ohledně spojení Evropy. Ať už to má znamenat cokoliv, protože Evropa byla v té době jaksi nespojitelná.

Ahistoričnost (či poněkud volnější zacházení s reáliemi) by tolik nevadila, kdyby všemu nedominovaly prkenné dialogy a proklamace společně s předvídatelným dějem. Hlášky typu „My ženy neunášíme… Kdo půjde bojovat, může zemřít!“ jsou absurdní. Stejně tak dějový oblouk, kdy, hádám, bude Kateřina naštvaná, že ji někdo unesl, ale pak pozná Žižkovo dobré srdce a zamiluje se do něj, zatímco Boreš bude trvat na splnění mise a Zikmund s Jindřichem budou jako správní padouši padoušit. A nakonec bude bitva s vozovou hradbou a sudlicemi.

Což je prvek, který by paradoxně celý film mohl zachránit – atmosférické bitvy. Jákl sice opět ukazuje stereotypní a chybnou verzi středověku, která je temná, špinavá, nikdo se tu nemyje a nenosí jiné barvy než odstíny šedé a hnědé, ale pokud zvládne celý příběh ve stylu „skupinka rebelů cestuje z bodu A do bodu B a postupně ztrácí členy v boji s přesilou“, může z Jana Žižky vzniknout podobně zábavné (a)historické béčko, jako byl třeba britský Ironclad. Ten sice také změnil Války baronů v něco absolutně jiného a stihl tam přimíchat i vikingy, ale bavil akcí, brutalitou i hereckými výkony přesahujícími rozpočet a ambice snímku. Což je aktuálně podle mne maximum, co dokáže Jákl z filmu vykřesat – herce na to má, choreografie bitev může být dobrá a historickou stránku věci mu veřejnost odpustí. Já asi ne, tuplem pokud budu trýzněný mizernými dialogy.

To mě přivádí k úvaze, jak asi bude vypadat akční adventura od slovenského studia Cypronia. Nabízí se, že prostě budete hrát za Žižku a opakovat události z děje filmu, ale osobně doufám v něco víc. Už jen proto, že přijít dnes s dobrou akční adventurou, která zaujme, není nic lehkého a v tomto případě by nutnost sledovat filmový scénář mohla sloužit spíš jako koule na noze.

Nicméně, na rozdíl od filmu, který půjde do kin 8. září, kdy vyjde hra, zatím netušíme. Teoreticky tak slovenské studio bude mít dost času na ní pracovat a nebude nucené ji vydávat v horizontu filmové premiéry. Ostatně, jak minulý týden ukázal Ubisoft, někdy se prostě odkládat musí, premiéra nepremiéra...