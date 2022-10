Nejčtenější články týdne: Nadvláda recenzí v čele se Scorn

17. 10. 2022 9:18 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Uplynulý týden byl ve znamení nových her a jejich recenzí, které vás zaujaly ze všeho nejvíc. Možná trochu překvapivě nejvíc bodoval povedený, byť poměrně specifický Scorn, který rozhodně není pro každého. Co by už mohlo mít širší záběr, je Grounded. Od toho jsme popravdě zase tolik nečekali a spíše jsme se těšili na jiné hry. Jenže jaké bylo naše překvapení, když Grounded vyšlo! Nejenže je to roztomilé, ona je to ještě vážně pecka. Nadvládu recenzí pak uzavírá nemastné neslané české The Last Oricru a povedené LEGO Bricktales.

